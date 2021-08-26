Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"

Украинские граждане "пропустили" русские рейсы эвакуации из Кабула. Политолог Юрий Кот не смог скрыть разочарования: "Полная каша в голове!".

Украинцы записались на русские самолёты, которые эвакуируют граждан стран СНГ из Афганистана, но так и не явились на посадку. Политолог Юрий Кот в разговоре с Царьградом предположил, что в последний момент политика взяла верх над здравым смыслом. Он не исключил, что с украинцами связалось их правительство, которое запретило лететь на русских самолётах.

Каждый имеет возможность сходить с ума по-своему. В данной ситуации мы видим с вами закат здравого смысла на Украине и очевидную политизацию всех и вся. Эти граждане - им остаётся только посочувствовать, потому что помимо того, что они оказались в ужасной ситуации, у них ещё в голове полная каша,

- отметил собеседник "Первого русского".

Кот обратил внимание, что талибы* дали время до 31 августа, чтобы эвакуировать всех иностранцев. Что будет, когда закончится лето, никто не знает. И украинцы, застряв в Афганистане, могут оказаться в огромной опасности.

Ранее сообщалось, что русские военные приступили к эвакуации граждан России, Украины, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Всего планируется вывезти более 500 человек. В каждом самолёте будут врачи, запас воды, продуктов и одеял.

Украинские же пилоты были заняты тем, что вывозили богатых афганцев за деньги.

Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.