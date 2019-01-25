Украинцы пристыдили в Сети кандидата в президенты: "Не могут даже от кражи дешевых шапочек удержаться"

После признания кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко о его самоличном воровстве шапок в Давосе на Всемирном экономическом форуме, украинцы в Сети пристыдили и его "шапочные махинации", и его неловкое шутливое оправдание после. "Не могут даже от кражи дешевых шапочек удержаться", - пишут интернет-пользователи, заявляя, что такого президента им точно не надо - разворует всё.

Ранее кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко признался на своей странице в Facebook, что украл на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько бесплатных шапок для своих друзей. И его за это едва не арестовали. Своими "трофеями" и "шапочными махинациями" он в подробностях поделился на странице в соцсети.

Однако, украинцы хвалить и поддерживать его за воровство не стали, а пристыдили в Сети, иронично отметив, что "воришки есть воришки".

"Не могут даже от кражи дешевых шапочек удержаться, - пишут интернет-пользователи под постом кандидата о шапках. - Вы представляете, как он будет красть ваши деньги, если его изберут президентом!"

"Это не тот случай, когда удастся отшутиться, как бы Вы ни старались. Есть хорошая поговорка у поваров: "Если блюдо испорчено, не пытайтесь в него что-нибудь добавить", - упрекнули Шевченко.

"Сегодня шапки, завтра фабрики", "Думал серед кандидатов только Зеленський комик, оказывается есть еще один", "Позорище", "С этим кандидатом все ясно", - укоряют кандидата в президенты за воровство шапок.

"Фу, как противно! Кандидат в президенты ворует шапки, потому что они бесплатные и спорит с охранником. Почему во власть рвутся воры !?"

"Господин Шевченко, если бы не эта история с шапками, я бы даже и не знал, что вы - кандидат в президенты. Мне стыдно, что в Украине претендент на высший государственный пост ведет себя так, как вы в Давосе".