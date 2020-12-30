Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"

В украинских СМИ с новой силой разгорелось обсуждение о том, что в русскоязычной версии Википедии следует писать словосочетание "на Украине". В Сети оценили "самую страшную зраду в мире".С новой силой вспыхнуло в СМИ Незалежной обсуждение по поводу правильного написания фраз "на Украине" или "в Украине". Издание "Диалог" отмечает, что российская Википедия, мол, не даёт исправить "некорректное" написание.Всё дело в том, что замена словосочетания "на Украине" на словосочетание "в Украине" в статьях Википедии запрещена и официально признана "неконструктивной", объясняется в публикации.В Сети на очередную вспышку ярости из Незалежной отреагировали шутливо."Дорогие друзья, на Википедии подъехала самая страшная зрада в мире. "В Украине" - неконструктивно. Сегодня Украина запустит на околоземную орбиту невиданное ранее число спутников. Не говоря уже о борще", - отмечает автор телеграм-канала "Орда"."Даже как-то их жаль, ведь для них это смысл жизни", - иронизирует комментатор Сергей."Это что же, жизнь налаживается? Конструктив на планету возвращается?" - добавляет Ольга.Впрочем, сама новость о некорректности употребления оборота "в Украине" не нова. Подобный вопрос обсуждался и два года назад. И с неменьшим пылом.Как отмечал доктор филологических наук Сергей Курьянов, правильным является словосочетание "на Украине", поскольку соответствует норме современного литературного русского языка, которая определена академическим словарём, напоминает "Российская газета".