Украинцы придумали, чем лечить COVID-19: Лекарство отобрали у бурёнок

Украинцы придумали, чем лечить COVID-19. Эффективность у препарата сомнительная, а способ применения вообще опасный. Лекарство отобрали у бурёнок.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская выразила обеспокоенность "инновацией" сограждан. Украинцы придумали, чем лечить COVID-19.

Препарат в протоколе лечения коронавирусной инфекции используют в США, но на Украине в "человеческом" виде его не продают. Поэтому люди достают "лекарство" (предназначенное для борьбы с паразитами у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей) через ветеринаров и ветеринарные клиники.

Голубовская назвала эту ситуацию страшной. Всё дело в том, что при назначении человеку препарат принимается только перорально. На Украине ветеринарный его вариант решили вводить внутримышечно. Инфекционист в эфире телеканала "Украина 24" предупредила, что это крайне опасно.

Согласно графикам на основе официальной статистики, Украина сейчас переживает очередной подъём заболеваемости. В стране свыше 1,65 миллиона заболевших, больше 32 тысяч умерших.

Ранее президент Владимир Зеленский и его команда заявили о категорическом отказе от российской вакцины "Спутник V". Украинский лидер по-прежнему считает, что данные об эффективности в 90-91% у препарата неофициальные. Он заявил, что страна дождётся "настоящих вакцин": Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Однако позднее стало известно, что кампания по массовой вакцинации на Украине началась не AstraZeneca, а него индийским аналогом CoviShield. 24 марта была зафиксирована уже вторая смерть после вакцинации этим средством на территории Незалежной.