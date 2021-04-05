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Украинцы пожелали актрисе Лизе Василенко «никогда не возвращаться на родину»
05 апреля 2021, 15:25 • 223 • Украина
Украинские соцсети уже несколько дней продолжают кипеть после публикации на YouTube интервью с украинской актрисой и блогершей Лизой Василенко, перебравшейся жить в Москву. Услышав от нее нелицеприятные высказывания о своей стране, граждане Украины пожелали девушке никогда не возвращаться обратно и даже «сдохнуть в Москве». По наблюдениям корреспондента ФАН, подобная смесь квасного патриотизма и ненависти является нормой в местном информполе.
Буквально на второй день после выхода интервью Василенко, данного российской видеоблогерше Ксении Хоффман, на родине ее внесли в базу «Миротворца», а также назвали провокатором и предателем национальных интересов. Особенно оскорбили чувства украинцев слова Лизы о том, что «Киев и Москва — это как земля и небо», что «в России намного больше возможностей для молодежи», а также что «всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине».
Напомним, это интервью находится в топе трендов украинского сегмента YouTube и набрало уже более трех миллионов просмотров. В интервью Лиза рассказала о своей актерской карьере, изнасиловании, переезде в Москву и прочем. Особенно задел многих украинских пользователей нелицеприятный рассказ Василенко о ее жизни в родном Днепре, где она «потеряла веру в человечность». Актриса вспомнила историю о том, как ее сильно избил друг и она попыталась вызвать полицию и скорую. Медики Днепра оперативно прибыли на помощь, а вот копы ответили, что «у них выходной день» и лучше обратиться к ним завтра.
Это неприятное событие укрепило у Лизы чувство беззащитности на Украине и равнодушия соотечественников. Однако после переезда в Москву Василенко убедилась, что побег с родины обернулся для нее травлей от поклонников, которые раскритиковали непатриотичную позицию девушки.
Лиза считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за плохого отношения Украины к РФ, и это, по ее словам, ненормально. Впрочем, несмотря на хейт земляков, девушка о переезде и капли не жалеет.
Как убедился корреспондент ФАН, украинские пользователи устроили настоящую вакханалию в соцсетях по поводу высказываний блогерши.
Так, Дарина Иваненко написала:
Пользователь Иван А. констатировал:
Ему вторит киевлянин Игорь Давиденко:
А украинка Валентина сообщила:
Пользователь под ником Maresya Forsay сообщила:
Пользователь украинских соцсетей Анастасия Борисенко с обидой отметила:
Кристина Яровая из Кировограда также обижена на Лизу:
Нашлись среди украинских юзеров и те, кто решил откровенно хамить в ответ на высказывания блогерши в интервью. Пользователь bro big написал в адрес Василенко:
С ним согласна Орися Рущак:
Пользователь Veronika Hryb попыталась пристыдить соотечественницу:
Пользователь Dear Vladimir коротко констатировал:
Киевлянин piter grait заклеймил Василенко:
А украинец Peter Kringe спрашивает:
В комментариях к интервью Василенко в соцсетях даже возникла целая дискуссия между пользователями после того, как некто под ником Dmitry написал:
В ответ пользователь Roman Saint отметил:
Другой пользователь, Андрей Шуменко, написал в соцсетях:
А украинец Tytovnik задается вопросом:
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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