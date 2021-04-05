Украинцы пожелали актрисе Лизе Василенко «никогда не возвращаться на родину» • 223 • Украина Украинские соцсети уже несколько дней продолжают кипеть после публикации на YouTube интервью с украинской актрисой и блогершей Лизой Василенко, перебравшейся жить в Москву. Услышав от нее нелицеприятные высказывания о своей стране, граждане Украины пожелали девушке никогда не возвращаться обратно и даже «сдохнуть в Москве». По наблюдениям корреспондента ФАН, подобная смесь квасного патриотизма и ненависти является нормой в местном информполе. Буквально на второй день после выхода интервью Василенко, данного российской видеоблогерше Ксении Хоффман, на родине ее внесли в базу «Миротворца», а также назвали провокатором и предателем национальных интересов. Особенно оскорбили чувства украинцев слова Лизы о том, что «Киев и Москва — это как земля и небо», что «в России намного больше возможностей для молодежи», а также что «всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине». Напомним, это интервью находится в топе трендов украинского сегмента YouTube и набрало уже более трех миллионов просмотров. В интервью Лиза рассказала о своей актерской карьере, изнасиловании, переезде в Москву и прочем. Особенно задел многих украинских пользователей нелицеприятный рассказ Василенко о ее жизни в родном Днепре, где она «потеряла веру в человечность». Актриса вспомнила историю о том, как ее сильно избил друг и она попыталась вызвать полицию и скорую. Медики Днепра оперативно прибыли на помощь, а вот копы ответили, что «у них выходной день» и лучше обратиться к ним завтра. Это неприятное событие укрепило у Лизы чувство беззащитности на Украине и равнодушия соотечественников. Однако после переезда в Москву Василенко убедилась, что побег с родины обернулся для нее травлей от поклонников, которые раскритиковали непатриотичную позицию девушки. Это неприятное событие укрепило у Лизы чувство беззащитности на Украине и равнодушия соотечественников. Однако после переезда в Москву Василенко убедилась, что побег с родины обернулся для нее травлей от поклонников, которые раскритиковали непатриотичную позицию девушки. «Это тупость — судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Только из-за того, что Россия и Украина ср…ся, у нас почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся», — отметила блогерша. Лиза считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за плохого отношения Украины к РФ, и это, по ее словам, ненормально. Впрочем, несмотря на хейт земляков, девушка о переезде и капли не жалеет. Как убедился корреспондент ФАН, украинские пользователи устроили настоящую вакханалию в соцсетях по поводу высказываний блогерши. Так, Дарина Иваненко написала: «Эта подруга договорилась до того, что ее внесли в список «Миротворца». Пусть теперь там и сидит. Она не думала своей головой, когда такое ляпала про страну, в которой седьмой год идет война с Россией, гибнут люди. Она тупая, могла бы просто не говорить на эту тему, но, как видим, бумеранг летел недолго». Пользователь Иван А. констатировал: «Можно вывезти девушку с Украины, но вот Украину из девушки не вывезешь». Ему вторит киевлянин Игорь Давиденко: «Хорошо, что она поехала в Москву, здесь еще нужно поискать такое днище, как Лиза». А украинка Валентина сообщила: «Эта девочка просто не понимает, что Россия — это не только Москва. Если ей не нравится Украина, то пускай сдает украинский паспорт и получает российское гражданство!» Пользователь под ником Maresya Forsay сообщила: «Слежу за Лизой давно, но из-за негативных комментариев про Украину уважения к ней у меня уже нет. Не ожидала, что она сможет такое сказать. Просто девочка приехала в огромный город и тут же зазвездилась. Слушая ее, создается впечатление, будто Украина — это какая-то «ж..опа мира»! Будь проще, поезжай ты в любой город России, тогда, может быть, хоть что-то вынесешь из этого. Жаль, что ты слишком глупая, чтобы понять, что в каждой стране есть как хорошие города, так и плохие. Надеюсь, ты наберешь новую аудиторию там, в России. Ибо сильно сомневаюсь, что твоими подписчиками после этого будут украинцы». Пользователь украинских соцсетей Анастасия Борисенко с обидой отметила: «Если бы не украинский сериал и не наша база фанов, которые поддерживали ее в самом начале, никто бы и не знал про существование Василенко. Не обязательно хаять страну, которая тебя прославила. Надеюсь, после этого интервью украинской базы фанов у Василенко не станет». Кристина Яровая из Кировограда также обижена на Лизу: «Сначала она говорит, что украинский канал «1+1» отличный, а потом ругает Украину. Говорит, что Днепр — «город маленький» и «в России много перспектив, я здесь останусь». Хотя ее ведь именно в Москве изнасиловали, а теперь она сидит там и улыбается. Где логика?! Сама свалила и теперь унижает свою страну. Это низко». Нашлись среди украинских юзеров и те, кто решил откровенно хамить в ответ на высказывания блогерши в интервью. Пользователь bro big написал в адрес Василенко: «Желаю, чтобы твои желания исполнились. А вообще, очень хорошо, что подобные деграданты покидают нашу страну. Уезжай насовсем сама и забирай с собой своих друзей!» С ним согласна Орися Рущак: «Спасибо, что уехала от нас к москалям! Главное — никогда не возвращайся! Счастья тебе! Слава Украине — героям слава!» Пользователь Veronika Hryb попыталась пристыдить соотечественницу: «Лиза, ты же платишь налоги в России, даже в цену вашей еды они входят! А на эти деньги страна, в которой тебе так «хорошо», ведет войну с твоей родной страной. И если люди, которые это осуждают, плохие и тупые, то кто тогда ты, если даже не осознаешь этого?» Пользователь Dear Vladimir коротко констатировал: «Украинское телевидение дало этой девушке популярность. А теперь, ну шо ж, самое время обо..ать Украину». Киевлянин piter grait заклеймил Василенко: «Неблагодарная девица! Надеюсь, от нее уйдут все подписчики, которые считают себя украинцами. Нельзя открещиваться от своей родины». А украинец Peter Kringe спрашивает: «Интересно, как скоро Лиза вновь запоет, шо она «простая украинская девочка»? Щас у нее контракты с рекламодателями украинскими обвалятся, и все будет у нее хорошо. Остается только пожелать скорейшего исполнения желаний, ну, там, где про «сдохнуть». Предателей нигде не любят. Хорошей дороги!» В комментариях к интервью Василенко в соцсетях даже возникла целая дискуссия между пользователями после того, как некто под ником Dmitry написал: «Украина — европейская страна, мы близки к западной цивилизации, а не к евразийской Орде! И наш народ заживет счастливо только в союзе с Европой, а не с московитами». В ответ пользователь Roman Saint отметил: Сергей Марков: Два уровня разговора Байдена и Зеленского Другой пользователь, Андрей Шуменко, написал в соцсетях: «На примере Лизы видно, что «бабло побеждает». Ведь сама по себе популярность денег не приносит. К сожалению, у нас на Украине нет своего Сургута или Тюмени, чтобы качать нефтедоллары по ржавым трубам. Ну, и мозгов для того, чтобы создать нормальную экономику, тоже нет». А украинец Tytovnik задается вопросом: «Каким именно образом она обо..ала Украину? Все же по факту сказала. Любой вменяемый человек мечтает сегодня свалить из нашей нищей Украины, даже депутаты от «Слуги народа». Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





223 Источник Похожие новости Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать Хозяин дал добро на бойню Украина покидает ТКГ: Кравчук озвучил ультиматум Сергей Марков: Два уровня разговора Байдена и Зеленского Кравчук рассказал, как заставить Россию «уйти прочь с украинской земли» Россия отправит Молдавии помощь – 180 тысяч доз «Спутник V» Новости партнеров