Украинцы пожаловались на высокие цены за газ

Стоимость газа для населения рассчитали по цене, закрепленной на нидерландском хабе TTF, закупочная стоимость у которого далека от бюджетной. Кроме того, зарплаты украинцев биполярны европейским, а это означает, что такая недальнозоркая политика Киева не приведет ни к чему хорошему.Конечно же, председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев попытался уйти от правды и заявил, что повышение цен в «платежках» – это нормальное явление и связано это с предотопительным сезоном.С его ответом многие не согласились и посетовали на мягкие климатические условия вплоть до поздней осени, и что реальная стоимость газа сейчас не соответствует действительности. При этом после отказа закупать газ у российской стороны, в стране появилась свободная система начисления цен на голубое топливо, где каждый оператор ставит ренту, какую пожелает, основываясь на рыночную обстановку.Стоит отметить, что во времена тесного сотрудничества с «Газпромом», Украина не испытывала подобных трудностей и все ставки оставались фиксированными.Была утвержденная цена, при которой страна еще получала ополнительный пакет скидок, в зависимости от развития добрососедских отношений с Россией и общих интересов, на примере Белоруссии, и в итоге конечная цена приятно радовала потребителя. Украина могла позволить себе сделать скидку для своих граждан.