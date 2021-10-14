Украинцы поверили в развал страны – Царев

Олег Царев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Катастрофический сценарий для Незалежной становится все более вероятным

Все больше украинцев считают, что у Незалежной нет будущего. Это признал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, налицо уже все предпосылки к развалу страны.

Необратимый процесс распада начнется с отделения западных регионов. Причем, в отличие от ситуации с Донбассом, тут Запад не просто поддерживает центробежные силы, но и сам их создает.

"Польша, Венгрия, Румыния – они серьезно к этому подходят. Они тратят деньги. Когда европейцы тратят деньги, они их никогда на ветер не выбрасывают",

– пояснил Царев в интервью "Украине.ру".

По его мнению, думающие украинцы уже осознали, что катастрофичный сценарий развития событий нужно рассматривать всерьез, и готовятся к нему.

"В большинстве западных областей практически все работоспособное население имеет либо румынские, либо польские паспорта. Я не имею в виду дедушек, бабушек, или малолетних детей, которым это не нужно. Но все, кто хоть как-то что-то там думают о своем будущем, – они делают иностранные паспорта", – сообщил Царев.

Ранее стало известно, что почти половина населения юго-востока Украины хотела бы иметь российские паспорта. При этом желающих получить венгерское гражданство среди жителей западных регионов страны еще больше.