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Украинцы потянули с собой из ПАСЕ делегатов из пяти стран
26 июня 2019, 23:09 • 95 • В мире
Делегации пяти стран в ПАСЕ (Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии) в знак поддержки позиции Киева направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации, сообщил член украинской делегации Леонид Емец.
Украинские депутаты породили сомнения у делегатов из пяти стран о необходимости дальнейшего участия в ПАСЕ после восстановления полномочий России. Как сообщил член украинской делегации Леонид Емец на странице в соцсети, делегации пяти стран присоседились к украинскому демаршу.
По его словам, представители Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в качестве поддержки позиции Киева направят запросы своим властям о своем дальнейшем участии.
Однако пока сами представители делегаций стран Прибалтики, Грузии и Польши никаких заявлений на этот счет не делали.
Ранее сообщалось, что украинская делегация покинула зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как в ассамблее в полном объеме были восстановлены полномочия России.
В поддержку этого решения высказались 116 депутатов, против — 62. Еще 10 парламентариев воздержались. Позже мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал подтвердить полномочия России в организации. Эти полномочия были оспорены представителями Грузии и Украины.
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