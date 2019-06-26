Украинцы потянули с собой из ПАСЕ делегатов из пяти стран

Украинские депутаты породили сомнения у делегатов из пяти стран о необходимости дальнейшего участия в ПАСЕ после восстановления полномочий России. Как сообщил член украинской делегации Леонид Емец на странице в соцсети, делегации пяти стран присоседились к украинскому демаршу.

По его словам, представители Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в качестве поддержки позиции Киева направят запросы своим властям о своем дальнейшем участии.

Однако пока сами представители делегаций стран Прибалтики, Грузии и Польши никаких заявлений на этот счет не делали.

Ранее сообщалось, что украинская делегация покинула зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как в ассамблее в полном объеме были восстановлены полномочия России.

В поддержку этого решения высказались 116 депутатов, против — 62. Еще 10 парламентариев воздержались. Позже мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал подтвердить полномочия России в организации. Эти полномочия были оспорены представителями Грузии и Украины.