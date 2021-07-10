Украинцы потребовали денег у русских за крымских татар: Платите!

Среди украинцев провели соцопрос о репатриациях от Германии и России. Они считают, Россия им должна заплатить за крымских татар.

Большинство граждан Украины поддерживают требование репараций от Германии и России. Об этом говорят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В итоге 61 % украинцев считают, что Германи должна выплатить деньги из-за преступления нацистов во время Второй мировой. 31,5 % придерживаются противоположного мнения.

А 55, 5 % опрошенных считают, что Россия должна выплатить репатриации Украине за депортацию крымских татар и украинцев в период правления Сталина. Больше всего респондентов ответили так на Западной Украине, не согласны с ними 35,7 % опрошенных.

Специалисты опросили 2 тысячи человек в мае-июне по телефону.