Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"
Главная / Политика

Украинцы потребовали денег у русских за крымских татар: Платите!

10 июля 2021, 12:30  •  183 • Политика
Среди украинцев провели соцопрос о репатриациях от Германии и России. Они считают, Россия им должна заплатить за крымских татар.
Большинство граждан Украины поддерживают требование репараций от Германии и России. Об этом говорят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
В итоге 61 % украинцев считают, что Германи должна выплатить деньги из-за преступления нацистов во время Второй мировой. 31,5 % придерживаются противоположного мнения.
А 55, 5 % опрошенных считают, что Россия должна выплатить репатриации Украине за депортацию крымских татар и украинцев в период правления Сталина. Больше всего респондентов ответили так на Западной Украине, не согласны с ними 35,7 % опрошенных.
Специалисты опросили 2 тысячи человек в мае-июне по телефону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






183
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
10 июля 2021, 01:30
От русской подлодки в Средиземном море ВМС Британии "отгородились" буями - СМИ
10 июля 2021, 03:20
Эксперт о "стадии торга" Украины: Меркель не спасёт Зеленского от "Северного потока - 2"
10 июля 2021, 03:20
Лаврову приписали не те переговоры: Захарова внесла ясность
10 июля 2021, 08:50
"Просит исключить": Киев нашёл причину сорвать переговоры с Донбассом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
04 июля 2021, 07:05
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
06 июля 2021, 02:10
Президент Литвы шлёт ультиматумы
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
06 июля 2021, 00:20
Елена Лукаш: неужели кто-нибудь ещё верит, что «весь мир с нами»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.