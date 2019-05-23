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Украинцы поставили президенту Зеленскому публичный ультиматум, "обжёгшись" на Порошенко

23 мая 2019, 16:54  •  92 • Политика
После того, как украинцы "обожглись" на предвыборных обещаниях предыдущего президента страны Петра Порошенко, посчитав их невыполненными, теперь они в Сети публично поставили ультиматум новому главе государства - Владимиру Зеленскому. Жители через петицию требуют от него уйти в отставку, если за полгода он не выполнит своих предвыборных обещаний.
5 лет, проведённых с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, судя по реакции жителей страны в Сети, не прошли для них даром. Люди теперь внимательнее относятся к словам и поступкам главы государства, "обжёгшись" на предвыборных обещаниях олигарха. И теперь предъявляют жёсткие требования шоумену.
Владимиру Зеленскому украинцы поставили публичный ультиматум, опубликовав соответствующую петицию на сайте президента Украины.
Автор документа требует от него уйти в отставку, если за полгода "гарант" не выполнит того, что успел пообещать украинскому народу во время избирательной кампании.
И на всякий случай напомнил Зеленскому, о каких именно предвыборных обещаниях идёт речь.
"Снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента, - указывается в документе, - пересмотр цены на коммунальные услуги, достойные пенсии, зарплаты и соцвыплаты".
Кроме того, напомнили шоумену и об обещании вершить суд "над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство".
Документ Зеленский должен будет рассмотреть лично, если за 90 дней он наберёт 25 тысяч электронных подписей. На момент публикации их уже перевалило за три тысячи.

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