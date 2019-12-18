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Украинцы пошли против украинцев: Вороватые "заробитчане" становятся проблемой в Польше
18 декабря 2019, 18:24 • 95 • В мире
Вороватые "заробитчане" становятся проблемой в Польше. Как указано в отчётах правоохранителей, число совершённых украинцами преступлений растёт, а жертвами становятся... другие украинцы.
Правоохранительные органы Польши зафиксировали рост преступлений, которые совершают мигранты с Украины. Об этом заявили украинские СМИ со ссылкой на МВД Польши.
Правда, данные предоставлены устаревшие. Однако указывается, что с 2011 по 2015 год число подобных преступлений выросло в 2,5 раза (до 1316 инцидентов). Лидируют убийства, грабежи и хулиганства, причём жертвами часто становятся соотечественники украинцев.
Как заявил лидер профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько, граждане Украины часто становятся жертвами работодателей, которые всячески притесняют мигрантов. Когда же правоохранители начинают разбираться в ситуации, то выясняется, что в роли посредников между сторонами выступали тоже украинцы, а не поляки.
В росте преступности он также винит злоупотребление алкоголем. Другие же ссылаются на низкий уровень образования.
"Украинский заробитчанин - это уже не женщина 40-50 лет, которая ухаживает за польским пенсионером. Сейчас это 20-30-летние мужчины... Чаще всего сюда приезжают жители сёл без образования", - заявил "Обозревателю" житель Львовской области Владислав Тарнавский.
В такой ситуации помочь гражданам Украины может только возвращение на родину.
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