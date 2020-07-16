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Украинцы попадали в СС "Галичина" или силой, или обманом - Вятрович
16 июля 2020, 13:00 • 52 • Украина
Дивизия СС "Галичина" была немецким формированием, в состав которого входили украинцы и это одна из трагических страниц в истории Украины, когда украинцев силой и пропагандой заставили воевать за немецкие интересы. Такое заявление сделал нардеп от "Европейской солидарности", экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.
"Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС Галичина - воевал не за украинские интересы, а за немецкие", - сказал Вятрович.
По его словам символика, которую фашисты использовали для обозначения дивизия СС "Галичина", намного более древняя, чем войск СС. Она (украинская) появилась в 14 веке. По мнению Вятровича, нацисты использовали национальные древние символы, чтобы ввести украинцев в заблуждение.
"Это был способ нацистов привлечь местное население, обмануть их, показать, что они якобы воюют за национальные интересы. Но это абсолютно не говорит о том, что символика, которой является галицкий лев 14 века должна быть запрещена из-за того, что якобы является нацистской символикой ", - заявил Вятрович.
Напомним, Окружной административный суд Киева 27 мая признал, что символика дивизии СС Галичина является нацистской. А вывод Украинского института нацпамяти и его экс-главы Владимира Вятровича об обратном является противоправным.
Также мы сообщали, что в конце апреля на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии Галичина. При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.
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