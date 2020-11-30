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Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"
30 ноября 2020, 10:00 • 265 • Политика
Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года
Американские журналисты выяснили, что украинские лоббисты долгое время пытались сделать так, чтобы США ввели рестрикции против "Северного потока – 2". В итоге им удалось в значительной мере оказать на это влияние.
The Wall Street Journal узнала, что украинцы четыре года подталкивали к этому администрацию главы Белого дома Дональда Трампа, а также конгрессменов. Сейчас, как пишут журналисты, лоббисты чувствуют, что оказались "на грани успеха". Одним из тех, кто уговаривал Вашингтон, стал Вадим Гламаздин – сотрудник "Нафтогаза". Он занимается вопросами взаимодействия компании с властями. Другим лоббистом журналисты назвали сотрудника Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Харченко.
Первому украинцу помог лоббист США Дэниел Вадич. Он занимался вопросами международных отношений в комитете сената. Не обошлось и без разговоров с уже известными противниками газопровода Тедом Крузом и Джиной Шахин. Республиканец и демократ входят в состав сената.
Издание пишет, что украинцы пытались найти слабое место "Северного потока – 2". Для этого они воспользовались киевскими аналитическими центрами. Гламаздин и Харченко два года назад пришли к выводу, что Россия не обладает судами, способными укладывать трубы необходимого диаметра. Украинские лоббисты решили, что санкции ударят сильнее всего по проекту, если ввести их против компаний, которые и предоставляют эти трубоукладчики. А в 2019-м из проекта вышла швейцарская компания Allseas, испугавшись рестрикций США. После этого строительство "Северного потока – 2" временно заморозилось – ее суда покинули Балтийское море.
Сейчас власти США рассматривают вопрос о том, чтобы включить в оборонный бюджет страны новые ограничительные меры против газопровода. Как указывает издание, Гламаздин уверен – как только санкции вступят в силу, Россия потеряет возможность достроить "Северный поток – 2" окончательно.
Тем не менее на днях оператор газопровода подтвердил тот факт, что с 5 декабря этого года возобновится укладка труб в Балтийском море.
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