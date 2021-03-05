Украинцы получат право на несколько гражданств: С банальным исключением

Украинцы на официальном уровне получат право быть гражданами сразу нескольких стран. С банальным исключением.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении властей разрешить украинцам иметь двойное гражданство. При этом разрешение, следуя политике Киева последних семи лет, не будет распространяться на российское гражданство.

"Я являюсь последовательным сторонником этой идеи", - сказал Кулеба.

По словам украинского министра, украинские власти сейчас работают над соответствующими законодательными изменениями.

"Есть одно исключение - это страна-агрессор, с ней не может идти речи о любом двойном гражданстве", - подчеркнул он.

Как уточнил Кулеба, в первую очередь планируется разрешить гражданство со странами Евросоюза.

"Со странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырёх ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы", - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, что на сегодняшний день на Украине официально разрешено только одно гражданство.