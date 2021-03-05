Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
Главная / Политика

Украинцы получат право на несколько гражданств: С банальным исключением

05 марта 2021, 13:15  •  236 • Политика
Украинцы на официальном уровне получат право быть гражданами сразу нескольких стран. С банальным исключением.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении властей разрешить украинцам иметь двойное гражданство. При этом разрешение, следуя политике Киева последних семи лет, не будет распространяться на российское гражданство.
"Я являюсь последовательным сторонником этой идеи", - сказал Кулеба.
По словам украинского министра, украинские власти сейчас работают над соответствующими законодательными изменениями.
"Есть одно исключение - это страна-агрессор, с ней не может идти речи о любом двойном гражданстве", - подчеркнул он.
Как уточнил Кулеба, в первую очередь планируется разрешить гражданство со странами Евросоюза.
"Со странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырёх ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы", - сказал он в ходе брифинга.
Напомним, что на сегодняшний день на Украине официально разрешено только одно гражданство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



236
Источник
Похожие новости
05 марта 2021, 03:10
"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
05 марта 2021, 01:20
США готовят новое "отравление "Новичком": Кто станет жертвой, рассказал военный эксперт
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
05 марта 2021, 03:10
"Они искажают данные": Политолог назвал виновников резких слов главы МИД Германии о Крыме
05 марта 2021, 06:50
Шутка о Закарпатье довела до паники Климкина: "Риски - безумны!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2021, 03:40
Простая истина для Берлина - про Украину придётся забыть: "Ни денег, ни воли"
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
28 февраля 2021, 21:15
Русские не обращают внимания на провокации США и бьют: удар "Искандерами" попал на видео
27 февраля 2021, 14:40
Байден, дожми: Поляки в открытую пошли против "Северного потока-2"
01 марта 2021, 01:05
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.