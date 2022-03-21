|
Украинцы похвастали изобилием сахара: ноль ажиотажа, ноль покупателей… ноль товаров
21 марта 2022, 02:50 • 43 • Политика
В социальных сетях высмеивают пост, разошедшийся сначала по украинскому сегменту интернета, а затем, с подачи в том числе известного блогера Андрея Бочарова, и по рунету.
"Это сахар. Во "взятом за два дня Киеве". Без ограничений. Ноль ажиотажа", – с издёвкой написал в Telegram украинец Олег Данилов. И выложил фото из киевского супермаркета.
Скриншот Telegram/ Бочарик (ага, тот самый)
На фото очень хорошо видно, что в торговом зале нет ничего кроме собственно сахара и хлеба. Полки магазина пусты. Возможно, поэтому и нет никакого ажиотажа.
"Ноль ажиотажа. Ноль товаров кроме сахарной кучи. Ноль покупателей", – прокомментировал этот пост Андрей Бочаров.
В России в последние дни на фоне санкций возник ажиотажный спрос на сахар. В правительстве заявили, что в приобретении сейчас огромных запасов сахара нет никакой нужды, так как его на складах достаточно. При этом в ряде регионов выросла цена на сахар, а выдавать его в крупных торговых сетях стали с ограничениями по весу в одни руки.
Гораздо хуже ситуация на Украине. И если в частично блокированном войсками России Киеве обстановка с продуктами питания достаточно ровная, то в Мариуполе, где нацисты удерживают порядка 130 тысяч заложников из числа мирных жителей, положение гражданского населения Минобороны России рассматривает как катастрофическую.
Подпишитесь на нас
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2022, 12:40
|
15 марта 2022, 12:40
|
15 марта 2022, 01:00
|
16 марта 2022, 09:40
|
16 марта 2022, 11:25
|
18 марта 2022, 18:15
|
17 марта 2022, 03:10