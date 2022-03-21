Украинцы похвастали изобилием сахара: ноль ажиотажа, ноль покупателей… ноль товаров

В социальных сетях высмеивают пост, разошедшийся сначала по украинскому сегменту интернета, а затем, с подачи в том числе известного блогера Андрея Бочарова, и по рунету.

"Это сахар. Во "взятом за два дня Киеве". Без ограничений. Ноль ажиотажа", – с издёвкой написал в Telegram украинец Олег Данилов. И выложил фото из киевского супермаркета.

Скриншот Telegram/ Бочарик (ага, тот самый)

На фото очень хорошо видно, что в торговом зале нет ничего кроме собственно сахара и хлеба. Полки магазина пусты. Возможно, поэтому и нет никакого ажиотажа.

"Ноль ажиотажа. Ноль товаров кроме сахарной кучи. Ноль покупателей", – прокомментировал этот пост Андрей Бочаров.

В России в последние дни на фоне санкций возник ажиотажный спрос на сахар. В правительстве заявили, что в приобретении сейчас огромных запасов сахара нет никакой нужды, так как его на складах достаточно. При этом в ряде регионов выросла цена на сахар, а выдавать его в крупных торговых сетях стали с ограничениями по весу в одни руки.

Гораздо хуже ситуация на Украине. И если в частично блокированном войсками России Киеве обстановка с продуктами питания достаточно ровная, то в Мариуполе, где нацисты удерживают порядка 130 тысяч заложников из числа мирных жителей, положение гражданского населения Минобороны России рассматривает как катастрофическую.