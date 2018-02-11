Украинцы поиздевались над крушением Ан-148: «Пока не покаетесь, самолеты так и будут падать»

Пока весь мир приносит соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, украинские соцсети поиздевались над общей трагедией. Гадкие комментарии укропатриоты оставляли в адрес умерших россиян. Не могли повлиять на них даже соотечественники, умолявшие мерзавцев прекратить пляску на чужом горе.

Скриншот пользователя соцсетей из Украины

Скриншот пользователя соцсетей из Украины

Скриншот пользователя соцсетей из Украины

Неуловимый Миша Скриншот пользователя соцсетей из Украины

Скриншот пользователя соцсетей из Украины

Но страшнее другое. Даже среди жителей России нашлись те, кто осмелился шутить над чужой бедой.

Скриншот пользователя соцсетей из России

- Интернет такая среда, где человек скрывается за маской анонимности, - объяснил «КП» психолог Павел Жавнеров. – Может завести фейковую страничку, написать гадость и ему за это ничего не будет. Если бы эти люди встретили россиян вживую, то никогда бы не сказали им таких слов. Они бы понимали, что могут получить тумаков за свое сквернословие. А тут они сидят в другой стране, понимают, что им ничего не будет. Особенно на умы людей влияет пропаганда. Они смотрят украинские новости, в которых журналисты разжигают ненависть к России. А свою озлобленность они выплескивают в соцсети.