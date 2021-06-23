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Украинцы поддели русских насчёт Чёрного моря. И снова прокололись на карте

23 июня 2021, 06:10  •  165 • В мире
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поддел русских насчёт Чёрного моря. Он попытался доказать, что оно не было "русским озером". Но вышел казус - представитель Украины снова прокололся на карте и незнании географии.
Ошибку разглядел бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров. На своей странице в Facebook он рассказал о хвастовстве Данилова. Секретарю СНБО презентовали первый принт британской карты Чёрного моря. Подарок был сделан в честь прибытия в Одессу HMS Defender - британского эсминца.
Изображение доказывает, что Чёрное море не было "русским озером" исторически, утверждает Алексей Данилов и добавляет, что и быть таким не должно.
Азаров, комментируя эти слова, отметил, что чиновнику столь высокого ранга стоило бы нанять грамотных консультантов. "Уникальная" британская карта - это фейк. На самом деле это принт голландской карты середины XVII века, которую составляли по античным источникам.
Установить это, по мнению Азарова, достаточно легко. Стоит лишь обратить внимания на названия народов (каллипиды, роксоланы) и областей (Таврика, Скифика). Если следовать логике секретаря СНБО, отметил Азаров, то Чёрное море не только не "русское озеро", но и к Украине никакого отношения не имеет. На него могли бы претендовать потомки западноиранских племён, которые жили в те времена на территории Северного Причерноморья.
Это далеко не первый подобный казус, случившийся с украинскими политиками. Меньше месяца прошло с тех пор, как была явлена другая старинная карта. Она датирована 1720 годом и доказывает историческую "самостоятельность" Украины. Пользователи соцсетей тут же раскусили фейк.

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