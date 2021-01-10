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Украинцы переругались из-за Бандеры: Больше всех досталось послу Польши за его мнение

10 января 2021, 16:55  •  182 • Политика
Послу Польши на Украине досталось за его мнение в поддержку израильского коллеги о событиях 1 января в Киеве. Украинцы переругались из-за "героя" Бандеры почти до международного скандала.
1 января украинские националисты в Киеве устроили факельное шествие, которым отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры. По этому поводу израильский дипломат Йоэль Лион высказался весьма негативно. Польский посол Бартош Цихоцки поддержал коллегу, за что ему и досталось.
Цихоцки на своей странице в Twitter назвал Бандеру идеологом преступлений и ненависти. Он заявил, что его последователи должны "покрыться бесчестьем".
Националисты не смогли пропустить это высказывание и стали активно комментировать твит. При этом украинцы переругались из-за Бандеры. Многие поддержали Лиона и Цихоцки, но были и те, кто заявил о прямо противоположной точке зрения.
"Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!" - написал один из пользователей.
Кое-кто заявил, что Цихоцки не дипломат, ещё один человек потребовал убрать "руки прочь от Бандеры". Им попытались напомнить, что этот персонаж был пособником нацистов, на его руках много крови, а со сторонниками Бандеры просто стыдно жить в одной стране, самой бедной стране Европы.
Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов, а также был инициатором создания УПА* (Украинской повстанческой армии*). Целью УПА провозглашалась "борьба за независимость Украины", причём в основном Западной. Члены этой "армии" сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками, жестоко истребляли украинцев, причём не только солдат, но и стариков, детей, женщин.
* Экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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