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Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакались от подарка"

21 сентября 2020, 09:30  •  25 • Политика
Украина до слёз растрогала военных КНР, продав авианосец за бесценок со всем оборудованием и технической документацией. "Китайские специалисты едва не расплакались", - пишет Sohu.
Украина за бесценок продала Китаю доставшийся ей в наследство от СССР тяжёлый авианесущий крейсер "Варяг". Китайские специалисты едва не расплакались от счастья, когда заглянули в трюм корабля.
Причиной столь бурной реакции стало то, что основное оборудование крейсера не было демонтировано. Более того, сохранена и вся техническая документация на боевой корабль.
Дело в том, что Запад сильно сопротивлялся продаже крейсера. Украине пришлось пообещать, что перед сделкой она уничтожит важнейшие технические узлы крейсера, а также всю техническую документацию к ним. Только после этого Киев получил одобрение на продажу наследства СССР.
Китайские специалисты едва не расплакались, когда открыли люки, потому что основное оборудование корабля по неизвестной причине так и не было демонтировано Украиной. Помимо этого, была сохранена вся необходимая техническая документация, - пишет издание Sohu.
Достоверно неизвестно, произошло ли это по недосмотру, из-за лени, по ошибке или по каким-то другим причинам.

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