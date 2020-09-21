Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакались от подарка"

Украина за бесценок продала Китаю доставшийся ей в наследство от СССР тяжёлый авианесущий крейсер "Варяг". Китайские специалисты едва не расплакались от счастья, когда заглянули в трюм корабля.

Причиной столь бурной реакции стало то, что основное оборудование крейсера не было демонтировано. Более того, сохранена и вся техническая документация на боевой корабль.

Дело в том, что Запад сильно сопротивлялся продаже крейсера. Украине пришлось пообещать, что перед сделкой она уничтожит важнейшие технические узлы крейсера, а также всю техническую документацию к ним. Только после этого Киев получил одобрение на продажу наследства СССР.

Китайские специалисты едва не расплакались, когда открыли люки, потому что основное оборудование корабля по неизвестной причине так и не было демонтировано Украиной. Помимо этого, была сохранена вся необходимая техническая документация, - пишет издание Sohu.

Достоверно неизвестно, произошло ли это по недосмотру, из-за лени, по ошибке или по каким-то другим причинам.