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Украинцы озадачены: Зеленский потерял контроль над страной и пугает западных лидеров

13 марта 2022, 11:00  •  458 • Политика
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над ситуацией на Украине. Между тем, сами украинцы отмечают, что неадекватное поведение Зеленского пугает западных лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над ситуацией в стране, уверен депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Сегодняшняя политика Зеленского недальновидна. Из-за его действий гибнут не только солдаты украинской армии, но и мирные жители, поскольку, прячась в тёплом кабинете, президент бросает людей на амбразуру.
Каждый день Зеленский обращается к мировым лидерам, лишь подливая масла в огонь:
Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью, - сказал депутат, добавив, что из-за отсутствия какой бы то ни было скоординированности мирным людям достаётся всё больше проблем.
Слова Шеремета цитируют РИА Новости.
Помимо всего прочего, своих западных партнёров Владимир Зеленский пугает неадекватным поведением, уточняют РИА ФАН. В том числе украинская общественность заметила перемену в общении президента с коллегами, и теперь люди выражают обеспокоенность.

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