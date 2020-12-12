Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная / Украина

Украинцы отказываются говорить на мове из-под палки – Google и Червоненко подтверждают

12 декабря 2020, 16:15  •  84 • Украина

Использование украинского языка снижается, поскольку людям неприятно, когда украинское государство принуждает их говорить только на украинском.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко.

«16 января надо будет сексотить, если кто-то в ресторане разговаривал не по-украински – это очень важно. А Гугл показывает, что употребление украинского языка упало. Это нормальная реакция когда человека принуждают, и не показывают что разговаривать на украинском языке – это гордость за свою страну, которая растет экономически, не показывают что обещали мир – значит мы боремся за мир, не болтаем. Обещали, что коррупции не будет – значит мы делаем это», – иронически заметил Евгений Червоненко.

Напомним, с 16 января 2021 года вступают в силу нормы закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В соответствии со статьей 30 этого закона, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.



В супермаркетах и в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках или библиотеках, где бы то ни было – обслуживание должно быть исключительно на украинском.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
12 декабря 2020, 01:35
Украину превратили в одну большую Галичину – академик
12 декабря 2020, 10:45
«Ряженый чёрт» призывает карать жителей Донбасса
12 декабря 2020, 01:35
Украинский обыватель скоро потеряет всё, покорно поддакивая оголтелым «патриотам» – политолог
12 декабря 2020, 01:35
Тотальная украинизация ведёт к росту популярности русского языка – политолог
12 декабря 2020, 01:35
Во Львове грозят Москве невиданным ранее «инструментарием давления»
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире у...
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о...
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, ч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 13:35
Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.