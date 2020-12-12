Украинцы отказываются говорить на мове из-под палки – Google и Червоненко подтверждают

Использование украинского языка снижается, поскольку людям неприятно, когда украинское государство принуждает их говорить только на украинском.Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко.«16 января надо будет сексотить, если кто-то в ресторане разговаривал не по-украински – это очень важно. А Гугл показывает, что употребление украинского языка упало. Это нормальная реакция когда человека принуждают, и не показывают что разговаривать на украинском языке – это гордость за свою страну, которая растет экономически, не показывают что обещали мир – значит мы боремся за мир, не болтаем. Обещали, что коррупции не будет – значит мы делаем это», – иронически заметил Евгений Червоненко.Напомним, с 16 января 2021 года вступают в силу нормы закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.В соответствии со статьей 30 этого закона, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.В супермаркетах и в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках или библиотеках, где бы то ни было – обслуживание должно быть исключительно на украинском.