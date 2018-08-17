Украинцы останутся в России: Эксперты рассказали о последствиях запрета сообщения с РФ

В преддверии выборов украинское правительство пытается запретить автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки между Украиной и Россией.

Украинская сторона подготовила комплекс мер в ответ на действия России, которая якобы пытается ограничить судоходство в Азовском и Черном морях. Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время. Надеюсь, Кабмин их поддержит», - отметил он.

Согласно предварительным данным, речь идет о проекте решения о полном прекращении выполнения автобусных и железнодорожных пассажирских перевозок между Украиной и Российской Федерацией. При этом Омеляна не впечатлили доводы о том, что подобные инициативы спровоцируют кризис в отрасли.

В качестве примера политик привел запрет на прямые полеты в РФ, благодаря которому пассажиропоток якобы был перераспределен в «цивилизованные страны». Кроме того, он утверждает, что Киев заботится об украинских гражданах, которым в России якобы грозит опасность.

Напомним, ранее Владимир Омелян рассказал о подписании «исторического документа».

«В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», - сообщил он в социальных сетях.

Непосредственно народный депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь предлагает не останавливаться на ограничении пассажирских перевозок и ввести визовый режим с Россией.

«Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес на Украине, ездили на Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу», - поведал парламентарий.

Комментируя идею о прекращении выполнения автобусных и железнодорожных пассажирских перевозок, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил свои сомнения в том, что правительство Украины одобрит столь радикальную инициативу перед президентскими выборами.

«Среди избирателей власти масса людей, которые пользуются этими маршрутами. Так что я думаю, что придавать этому особого значения пока не стоит. Хотя я понимаю, что украинская власть будет до выборов, во всяком случае, будет делать все возможное для того, чтобы продемонстрировать, какая она антироссийская, как она движется в том направлении», - объяснил он Царьграду.

Окончательное же решение по этому вопросу будет принимать президент Украины Петр Порошенко. Подобные законопроекты невозможно одобрить в Верховной Раде без согласия депутатов от «Блока Петра Порошенко», который и контролирует глава государства.

Что касается идей Чижмаря, то она имеет больше шансов быть принятой. Однако Погребинский надеется, что после завершения очередного электорального цикла политика Киева будет скорректирована.

«Я же езжу нашими поездами. По-моему, вообще нет российских, а только наши туда ездят. И я вижу отношения персонала с российскими пограничниками, таможенниками и так далее. Если раньше, там, два года тому назад, ну, чувствовался такой холодок, напряженность. Сейчас они все часть единой семьи. Решают проблемы одновременно, по-приятельски как бы друг с другом взаимодействуют. Это изменилось, на этом уровне изменилась ситуация. Поэтому эти ребята, Омеляны, Чижмари и прочие, живут в своем мире», - добавил политолог.

Отметим, что запретив пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, украинская сторона рискует потерять значительные средства. Дело в том, что поезда РЖД уже используют альтернативный маршрут в обход Украины.

И за прямое сообщение сейчас отвечает компания «Укрзализныця», для которой российские маршруты являются самыми прибыльными:

прибыль от поезда Киев – Москва составила 5,8 миллиона долларов в прошлом году;

прибыль от поезда Одесса – Москва составила 3,7 миллиона долларов в прошлом году;

прибыль от поезда Киев – Санкт-Петербург составила 0,8 миллиона долларов в прошлом году.

Таким образом, потеря очередного источника средств нанесет серьезный удар по компании, страдающей от отсутствия комплексного подхода к реформам и достаточного финансирования.

Аргумент о том, что пассажиропоток может быть перенаправлен в «цивилизованные страны», под которыми понимается Евросоюз, также не выдерживает никакой критики. Не секрет, что после введения безвизового режима между ЕС и Украиной последнюю покинуло около миллиона человек (по данным украинского правительства на 2017 год). Многие из них отправилась на поиски заработков, в итоге попадая в «трудовое рабство».

Если же сообщение с РФ будет полностью прекращено, то часть украинцев навсегда останутся жить в «стране-агрессоре», а остальные сбегут в Европу.