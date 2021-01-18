Украинцы осознали, что американское хамство стало беспрецедентным

Соединенные Штаты, по сути, перешли к прямому управлению Украиной.Об этом в «Независимой газете» пишет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Он подчеркивает, что на Украине все большее количество людей раздражает практика откровенного вмешательства внешних управляющих в текущую украинскую политику.«Разумеется, и раньше внешнее влияние было существенным фактором внутренней и внешней политики Украины. Но все же настолько хамским оно не было никогда. Достаточно упомянуть прямое управление посольством США созданными их кураторами антикоррупционными структурами и прямой запрет менять их руководителей без согласования с посольством. Или недавнее безапелляционное заявление временного поверенного в делах США о том, что «Украина не будет приобретать российскую вакцину «Спутник V». Именно в такой тональности, не как рекомендация, а как констатация, приказ», – отмечает Погребинский.Он также добавляет, что в теме урегулирования донбасского конфликта не Германия с Францией, а США являются ключевым теневым игроком, поскольку именно их позиция оказывает определяющее влияние на украинскую стратегию в Донбассе.