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Украинцы осознали, что американское хамство стало беспрецедентным

18 января 2021, 22:55  •  102 • Украина

Соединенные Штаты, по сути, перешли к прямому управлению Украиной.

Об этом в «Независимой газете» пишет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он подчеркивает, что на Украине все большее количество людей раздражает практика откровенного вмешательства внешних управляющих в текущую украинскую политику.

«Разумеется, и раньше внешнее влияние было существенным фактором внутренней и внешней политики Украины. Но все же настолько хамским оно не было никогда. Достаточно упомянуть прямое управление посольством США созданными их кураторами антикоррупционными структурами и прямой запрет менять их руководителей без согласования с посольством. Или недавнее безапелляционное заявление временного поверенного в делах США о том, что «Украина не будет приобретать российскую вакцину «Спутник V». Именно в такой тональности, не как рекомендация, а как констатация, приказ», – отмечает Погребинский.

Он также добавляет, что в теме урегулирования донбасского конфликта не Германия с Францией, а США являются ключевым теневым игроком, поскольку именно их позиция оказывает определяющее влияние на украинскую стратегию в Донбассе.

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