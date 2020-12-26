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Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией

26 декабря 2020, 13:00  •  236 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Высказывание президента Незалежной назвали бредом
Накануне Владимир Зеленский описал сценарий великой войны Украины с Россией. Чиновники и политики Незалежной пришли в ужас от слов главы своего государства.
Так, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос посчитал, что идея Зеленского мобилизовать мужчин и женщин плохая. Такая ситуация привела бы к глобальному дезертирству, ведь само государство не поддерживает мысль о патриотизме. По словам Кривоноса, такое было в 2014-м, когда многие люди сбегали из армии. Он добавил в эфире НВ, что простые граждане не обучены держать оружие в руках, к тому же, они не захотят этого делать в принципе.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также негативно высказался о словах Зеленского. Эксперт не понимает, зачем президенту Незалежной вообще понадобилось произносить вслух такие слова. По его мнению, это бред. Охрименко считает, что Зеленский занимался пустой риторикой, ведь никто на Украине и думать не хочет о войне с Россией. Да и сама вероятность вооруженного конфликта невелика, добавил специалист в разговоре с НСН.

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