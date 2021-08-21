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Украинцы окапываются на границе с Россией. Готовятся к войне?
21 августа 2021, 23:10 • 133 • Политика
Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что один из пограничных отрядов роет рвы на границе с Россией. Причём окапываются украинцы согласно поставленной перед ними первоочередной задаче - обустроить инженерные противотранспортные заграждения.
На границу с Россией украинцы пригнали экскаватор. Окапываться. И это не шутки. На официальном сайте Государственной пограничной службы Украины чёрным по белому так и написано:
Что за "совершенство" создают украинские пограничники, указано чуть ниже. Как оказалось, в составе этого отряда сейчас создана "комплексная механизированная инженерная группа, первоочередной задачей которой является обустройство инженерных заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях госграницы".
Говоря простым языком, на границе с Россией украинцы копают противотранспортные рвы.
Для чего? Готовятся к войне? С кем? С Россией?
В сообщении погранслужбы указывается, что рвы копают во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 июля 2021 года о государственной политике в сфере защиты границы, которое ввёл в действие президент Незалежной Владимир Зеленский.
Самое забавное, что из 560 километров государственной границы с Россией, которые охраняет вышеуказанный отряд, примерно сотня - реки.
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