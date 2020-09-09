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Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 03:15 • 61 • Политика
Украинские журналисты обрушились на Ольгу Скабееву и Евгения Попова за то, что они пошутили над Геращенко. Но при этом нападающие сами оплошали.
Украинское издание "Диалог" упрекнуло российских телеведущих за их шутку над замглавы МВД Украины Антоном Геращенко, который перепутал белорусские и российские спецслужбы, говоря о насильственном выдворении оппозиции из Белоруссии.
Чиновник, комментируя ситуацию, заявил, что люди в штатском, которые "забрали" оппозиционеров, были представителями "российских спецслужб". Геращенко тут же исправился, уточнив, что речь идёт всё же о белорусских спецслужбах, но эта оговорка не осталась незамеченной и привлекла внимание Скабеевой. Российская журналистка пошутила, что Геращенко по привычке решил всё свалить на Москву.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Данный комментарий вызвал негодование у её украинских коллег, которые осудили телеведущую за "некорректное обращение к украинскому чиновнику". При этом украинские журналисты сами допустили ошибку, перепутав сентябрь и декабрь, когда говорили о выступлении Геращенко.
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