Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали

Украинское издание "Диалог" упрекнуло российских телеведущих за их шутку над замглавы МВД Украины Антоном Геращенко, который перепутал белорусские и российские спецслужбы, говоря о насильственном выдворении оппозиции из Белоруссии.

Чиновник, комментируя ситуацию, заявил, что люди в штатском, которые "забрали" оппозиционеров, были представителями "российских спецслужб". Геращенко тут же исправился, уточнив, что речь идёт всё же о белорусских спецслужбах, но эта оговорка не осталась незамеченной и привлекла внимание Скабеевой. Российская журналистка пошутила, что Геращенко по привычке решил всё свалить на Москву.

"Антохе Геращенко везде мерещатся российские спецслужбы. Хотел и к "пропаже" белорусов наших приплести. Правда, вовремя исправился", - пишет она в Telegram.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Данный комментарий вызвал негодование у её украинских коллег, которые осудили телеведущую за "некорректное обращение к украинскому чиновнику". При этом украинские журналисты сами допустили ошибку, перепутав сентябрь и декабрь, когда говорили о выступлении Геращенко.