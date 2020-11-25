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Украинцы обрадовались рано. Антипов рассказал, что значит решение Гааги по MH17
25 ноября 2020, 22:45 • 162 • Политика
Известный авиаэксперт Юрий Антипов прокомментировал решение суда Гааги, который отклонил ходатайство защиты по делу MH17. По его словам, украинцы обрадовались рано. На самом деле судья подтвердил свою нейтральность.
В среду в Гааге состоялось заседание суда, на котором выступили адвокаты Олега Пулатова - фигуранта дела о крушении самолёта MH17, которого обвиняют в авиакатастрофе. Защита попросила у суда разрешение расследовать альтернативную версию крушения "Боинга", однако судья Хендрик Стейнхейс отклонил ходатайство.
Некоторые украинские "доброжелатели" уже приветствовали решение Стейнхейса, решив, что он склоняется к позиции голландской прокуратуры, однако этот вывод ошибочен, уверен Антипов. Логика судьи заключается в том, что если прокурору не удастся доказать вину Пулатова по основной версии крушения MH17, то это автоматически оправдает обвиняемого и альтернативные расследования ему будут не нужны. По словам авиаэксперта, в данном случае защита совершила ошибку, "побежав впереди телеги".
Он подчеркнул, что главная задача защиты - разрушить версию прокуратуры и добиться пересмотра дела.
Напомним, что голландские обвинители настаивают, что малайзийский самолёт сбит ракетой "Бук", хотя прокурор сам признавал, что в день, когда произошла трагедия, ни один радар не зафиксировал запуск ракеты.
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