Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире

При этом обсуждение этого проекта назвали "конфузом". Пишущий об этом украинский портал "Обозреватель" процитировал аффилированное с бизнесменом Михаилом Ходорковским "МБХ-медиа".

Издание в своём телеграм-канале сочло, что Путин повторяет свои же слова, сказанные аж в 2012 году. Тогда он, мол, говорил: "Надо решить рано или поздно". К чему была реплика, издание уточнять не сочло нужным.

Теперь же Путин, говоря о необходимости построить мост через якутскую реку Лену, сказал, что вопрос нужно решить как можно раньше. Это и посчитали конфузом, припомнив Крымский мост (он, как известно, до сих пор не даёт покоя украинцам): дескать, именно из-за него проект моста через Лену был отложен.