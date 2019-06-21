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Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
21 июня 2019, 03:24 • 87 • В мире
Украинцы, проявив большой интерес к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, не удержались от выискивания "позора" в эфире. В итоге таковым посчитали… планы по строительству моста через реку Лену.
При этом обсуждение этого проекта назвали "конфузом". Пишущий об этом украинский портал "Обозреватель" процитировал аффилированное с бизнесменом Михаилом Ходорковским "МБХ-медиа".
Издание в своём телеграм-канале сочло, что Путин повторяет свои же слова, сказанные аж в 2012 году. Тогда он, мол, говорил: "Надо решить рано или поздно". К чему была реплика, издание уточнять не сочло нужным.
Теперь же Путин, говоря о необходимости построить мост через якутскую реку Лену, сказал, что вопрос нужно решить как можно раньше. Это и посчитали конфузом, припомнив Крымский мост (он, как известно, до сих пор не даёт покоя украинцам): дескать, именно из-за него проект моста через Лену был отложен.
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