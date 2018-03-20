Украинцы не позволили Киеву "декоммунизировать" Льва Толстого

• 33 • Политика

Жители столицы Украины отказались переименовывать центральную площадь, названную в честь великого писателя.

Жители Киеве не оценили идею городских властей декоммунизировать площадь Льва Толстого, расположенную в центре украинской столицы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале киевской городской администрации.

Отмечается, что против переименования площади выступило 1813 жителей Киева, поддержали идею о смене названия 1279. Всего в обсуждении вопроса приняли участие свыше 3000 человек.

В городской администрации сочинили аж 134 альтернативных названия для площади, но ни одно из них не пришлось по вкусу киевлянам. В частности, была идея назвать площадь в честь Евгения Чикаленко, украинского мецената и агронома.

Напомним, что на Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации, который предполагает уничтожение советских памятников, а также переименование всех топографических объектов, хоть как-то связанных с СССР. В последние годы данная тенденция приобрела абсурдный характер, когда "декоммунизации" подвергают все, что имеет хоть какое-то отношение к России.