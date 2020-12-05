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Украинцы назвали Зеленского великим обманщиком
05 декабря 2020, 11:55 • 20 • Украина
1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума о независимости. Владимир Зеленский ничего умного, чтобы сыграть в патриотизм, не нашел и предложил соотечественникам писать слово «независимость» (незалежність) с большой буквы. Это что? Издевательство? О какой независимости может идти речь, когда весь мир свидетель тому, как у Украины давно уже нет своего мнения?!
По этому поводу высказался киевский политолог и журналист Владимир Скачко: «Настоящей независимости Украины нет. Называть страну, которая полностью находится под влиянием и внешним управлением коллективного запада, независимой, да еще писать это с большой буквы, – это подлость, цинизм, кощунство и великий обман».
Зеленский боится. Он сдавлен со всех сторон. Он находится под жестким контролем Запада и Европы, радикальных ультрапатриотов и неофашистов. Шаг налево, шаг направо — расстрел. Он исполняет все капризы своих покровителей и давителей. Чтобы выслужиться перед этими, и перед теми, Зеленский готов на какие угодно трюки. На то он и клоун, что «ему простительно», говорит Скачко.
Да, профукали псевдопатриоты свою страну. Всю жизнь добивались пресловутой независимости от России, получили полностью отстроенное государство и отдали в чужие шаловливые ручонки. Чем-то вся эта ситуация напоминает фильм «Морозко», где горделивый Иван старичку-боровичку махнул рукой и сказал: «Каждому кланяться — голова отвалится. Пускай тебе медведь в ноги кланяется». Вот и бегает вон теперь с медвежьей башкой: там не удел, тут не удел.
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