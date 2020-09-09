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Украинцы нашли оправдание агрессивным действиям России - Кулеба
09 сентября 2020, 17:00 • 35 • Политика
Возвращение Крыма и Донбасса не улучшит отношения двух стран
Конфликт Украины с россией останется навсегда, поскольку не ограничивается только территориальным спором. Об этом предупредил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса под управление Киева ничего не изменит в его отношениях с Москвой. Именно поэтому украинская сторона выбрала долгий путь урегулирования территориального вопроса – ведь лучше многолетняя дипломатическая война, чем реальные вооруженные действия.
Между тем такая позиция властей пугает украинцев. Многие из них по-прежнему не видят в России врага, отметил Кулеба в интервью Gazeta UA.
"Часть общества до сих пор болезненно воспринимает переход России в статус агрессора, часть ищет этому оправдание", – признал он.
В то же время многие "адекватные люди" из любителей России после 2014 года превратились в украинских патриотов. Это, по мнению министра, означает, что "пуповина перерезана", и фактически Киев смог оторвать Украину от влияния Русского мира без войны.
Видеофрагмент интервью Кулебы публикует "ПолитНавигатор".
Ранее глава украинской дипломатии Незалежной рассказал, что РФ стала цивилизованной благодаря Украине, и пожаловался на российского коллегу Сергея Лаврова, который не нашел для него времени.
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