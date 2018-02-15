Украинцы на "закон о бандеровской идеологии" ответили списком "преступлений" Польши

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Неизвестные в масках повесили на консульство Польши список "преступлений против Украины".

В Киеве на здании польской дипмиссии неизвестные в масках вывесили баннер с перечислением "преступлений Польши против Украины". Бумажный плакат представляет собой изображения контуров Польши и Украины, закрашенных в цвета национальных флагов.

С польской стороны автор рисунка протянул стрелки с надписями "оккупация, колонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря".

По словам посла Польши в Киеве Яна Пекло, акция была скоропалительной. Он отметил, что перед зданием собралось несколько человек, которые вывесили баннер. А после они сделали фото, свернули плакат и ушли.

Ранее сообщалось, что Польша ввела уголовное наказание за прославление "бандеровской идеологии".