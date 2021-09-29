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Украинцы массово бегут в Россию

29 сентября 2021, 19:25  •  316 • Политика
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Больше всего в РФ стремятся жители Донбасса и юго-востока Незалежной
В текущем году в России отмечается рекордный рост подачи заявлений на получение гражданства РФ. Больше половины просителей являются жителями Донбасса и юго-востока Украины.
По данным министерства внутренних дел страны, в 2021 г. уже подали заявление на получение российского паспорта свыше 500 тыс человек, число желающих ежегодно растет, передает РИА "Новости".
"Сегодня те цифры, которые мы видим, позволяют сказать, что мы перейдем тот рубеж, который был максимально в 2010 г., – порядка 500 тыс. человек тогда приобрели гражданство", – заявила в среду, 29 сентября, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
По ее прогнозу, к концу нынешнего года этот показатель возрастет еще больше.
Ведомство фиксирует потребность и желание приобрести гражданство РФ в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины. Казакова подчеркнула, что это основной поток, желающих иметь на руках паспорт с двуглавым орлом, "порядка 50%".
Напомним, за последние годы президент России Владимир Путин подписал ряд указов, направленных на упрощение получения российского гражданства иностранцами некоторых стран, в том числе украинцами. А с недавних пор граждане Незалежной могут не подтверждать отказ от своего "трезубца" для получения паспорта РФ.

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