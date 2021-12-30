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Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне

30 декабря 2021, 17:05  •  388 • Политика
Украинцы массово покидают страну и не собираются возвращаться. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал истинную причину миграции.
Отъезд из Украины стал трендом среди населения страны, заметил Подоляк. За период с 2011 по 2020 годы 2,6 миллиона человек уехали из Украины. Причина бегства украинцев кроется совсем не в войне, уверен политик.
Ключевая причина – незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан,
- подчеркнул Подоляк.
Украинцы ищут лучших условий для жизни, хотят быть уверены в будущем: своём и своих детей.
Это тренд не одного-двух или трех лет. Он длительное время набирал свою актуальность,
- рассуждает советник главы Офиса президента Украины. Такой уровень эмиграции можно назвать "приговором" Зеленскому.

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