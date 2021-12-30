|
Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне
30 декабря 2021, 17:05 • 388 • Политика
Украинцы массово покидают страну и не собираются возвращаться. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал истинную причину миграции.
Отъезд из Украины стал трендом среди населения страны, заметил Подоляк. За период с 2011 по 2020 годы 2,6 миллиона человек уехали из Украины. Причина бегства украинцев кроется совсем не в войне, уверен политик.
- подчеркнул Подоляк.
Украинцы ищут лучших условий для жизни, хотят быть уверены в будущем: своём и своих детей.
- рассуждает советник главы Офиса президента Украины. Такой уровень эмиграции можно назвать "приговором" Зеленскому.
Подпишитесь на нас
388
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 декабря 2021, 00:35
|
28 декабря 2021, 17:50
|
25 декабря 2021, 09:20
|
29 декабря 2021, 04:55
|
27 декабря 2021, 17:20
|
27 декабря 2021, 20:50
|
28 декабря 2021, 02:40