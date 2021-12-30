Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне

Украинцы массово покидают страну и не собираются возвращаться. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал истинную причину миграции.

Отъезд из Украины стал трендом среди населения страны, заметил Подоляк. За период с 2011 по 2020 годы 2,6 миллиона человек уехали из Украины. Причина бегства украинцев кроется совсем не в войне, уверен политик.

Ключевая причина – незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан,

- подчеркнул Подоляк.

Украинцы ищут лучших условий для жизни, хотят быть уверены в будущем: своём и своих детей.

Это тренд не одного-двух или трех лет. Он длительное время набирал свою актуальность,

- рассуждает советник главы Офиса президента Украины. Такой уровень эмиграции можно назвать "приговором" Зеленскому.