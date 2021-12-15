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Украинцы испугались миллиардных исков от России за советские активы

15 декабря 2021, 16:35  •  286 • Политика
Фото: Mykola Tys / zPress Agency / www.globallookpress.com
За 20 лет неурегулированности вопроса Москва может насчитать Киеву большую сумму процента неуплаты долга
Москва может выставить Киеву иск на миллиарды долларов за советские зарубежные активы. Об этом заявил экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов в эфире ютуб-канала Politeka.
Он напомнил, что Незалежная в 1994 г. согласилась с нулевым вариантом, по которому украинские власти должны были передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Однако Верховная рада так и не ратифицировала документ, поэтому в юридическом смысле данный вопрос не разрешен сторонами, отметил бывший министр.
"Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины", – пришел к выводу Суслов.
По его словам, сейчас невозможно предугадать, чем вся эта история может закончиться, если Киев затеет борьбу за свою долю в других активах. Он считает, что украинским властям нужно было по примеру других постсоветских стран согласиться на тот самый нулевой вариант, и тогда Незалежная избежала бы головной боли.
"Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать $16,7 млрд, но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться", – предположил специалист.
Суслов признался, что последнее заявление российского лидера его крайне насторожило.
Напомним, на днях в фильме "Россия. Новейшая история" Владимир Путин рассказал о том, что Украины все еще не передала РФ заграничное имущество, оставшееся от Советского Союза, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов СССР.
Позже представитель нынешнего киевского режима пресс-секретарь МИД соборной Олег Николенко обвинил Кремль в манипуляции фактами и также заикнулся о нулевом варианте. Он заявил, что Рада не может ратифицировать приснопамятный документ, поскольку Москва до сих пор не предоставила информацию о стоимости активов Украины, которые должны быть переданы России.

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