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Украинцы и Запад разочаровались в Зеленском - СМИ

26 февраля 2021, 19:25  •  87 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной не проводит реформы, поддерживает коррупцию и не борется с олигархатом во власти
Редко кто так "быстро падал" как президент Украины Владимир Зеленский. Он продолжает постсоветскую систему правления, что не нравится гражданам и коллективному Западу. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, проанализировав стремительное падение рейтинга доверия главы государства у населения.
"Менее чем через два года после его триумфальной победы над президентом Петром Порошенко опросы показали, что только пятая часть украинцев проголосовала бы за Зеленского в первом туре", – говорится в статье.
Согласно последним опросам, половина граждан соборной хотят, чтобы Владимир Александрович немедленно ушел в отставку и объявил досрочные президентские выборы. Этот факт должен дать Западу пищу для размышлений.
"Редко, когда президент на Украине падал в глазах электората так быстро и так резко, как Зеленский", – утверждает автор.
Главная причина падения президента – его нежелание проводить настоящие реформы. Зеленский продолжает постсоветскую систему правления, принимая коррупцию и беззаконие в обмен на то, что он и его аппарат в значительной степени сохраняют контроль в стране. Если не считать действий против "кремлевского политика и медиамагната", лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Зеленский ничего не сделал, чтобы сломить власть олигархов над значительной частью политики, СМИ и экономики.
"Если бы миллиарды не были украдены из Украины, стране не потребовались бы миллиарды в кредитах с Запада. МВФ теперь отказался предоставить Зеленскому дополнительные деньги, пока он дает дешевые обещания реформ", – подчеркивается в материале.
Президент реагирует на свое падение в опросах, создавая рабочие группы, которые должны быстро разработать законы, чтобы доказать предполагаемую волю Зеленского к реформам. Правда, то же самое он сделал еще до выборов 2019 г., однако ничего из этого не было реализовано.
Скромный послужной список Зеленского не является секретом и для Европы с США. Автор задается вопросом, будет ли какая-то польза от того, если новый американский лидер Джо Байден – настоящий знаток Незалежной в Белом доме – окажет давление на Киев. И сам приходит к выводу: скорее всего, нет.
"Есть много оснований полагать, что годы Зеленского окажутся для Украины такими же потерянными, как и годы его предшественника Порошенко", – резюмируется в статье.
Напомним, накануне экс-комик зазвал НАТО принять участие в "крымской платформе", а сегодня Владимир Александрович подписал указ по "деоккупации" российского полуострова, произнеся слезливую речь о том, что Крым, оказывается, все постсоветское время был "сердцем Украины". А потом его "вырвали". Надо полагать, что сейчас Незалежная находится даже не в коме, а в глубоком смертельном сне.

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