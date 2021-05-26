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Украинцы и британцы потренировались отражать "агрессию" в Чёрном море
26 мая 2021, 22:40 • 52 • Политика
Украина и Великобритания провели совместные военно-морские учения типа PASSEX. Военные двух стран потренировались отражать "агрессию" в Чёрном море.
Об этом в среду сообщают ВМС Украины на официальной странице в Facebook. В ходе учений, в которых также был задействован вертолёт Ми-14 морской авиационной бригады Украины, военные отработали организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных судов, постановку дымовой завесы и передачу грузов.
Командующий ВМС ВС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа очень надеется, что проведение подобных учений позволит Украине освоить стандарты НАТО.
Украина начала активно требовать членства в НАТО с 2014 года, когда страна отказалась от внеблокового статуса, хотя подобный вопрос поднимался Киевом и раньше. Однако альянс не спешит давать членство стране, в которой вот уже восьмой год продолжается вооружённый конфликт.
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