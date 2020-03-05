Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности...
Главная / В России

Украинцы и белорусы не будут показывать язык, получая паспорт РФ

05 марта 2020, 15:00  •  151 • В России

Госдума упростила получение гражданства, но не для всех. Так одна из поправок, принятых депутатами, ускоряет процедуру получения российского паспорта для иностранцев, которые имеют право обрести гражданство РФ в упрощенном порядке.

Всего таких категорий граждан, претендующих на «упрощенку» - двадцать одна, от жителей Донбасса, до иностранцев состоящих в браке с гражданами РФ более 3 лет. Раньше, их заявления о получении гражданства рассматривались до полугода, по факту получалось и больше. Теперь срок рассмотрения — строго 3 месяца.

Вторая поправка избавляет некоторые категории соискателей гражданства России от собеседования-экзамена на так называемой «языковой комиссии». А именно - теперь граждане Белоруссии и Украины будут признаваться русскоговорящими уже в момент подачи личного заявления о признании их «носителями языка». Будет достаточно поговорить с офицером МВД, принимающим документы у граждан Белоруссии или Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 01:30
«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности российских роботов и БПЛА
04 марта 2020, 21:00
Беспилотная агрессия
05 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Мы реально на самом высоком уровне находимся
04 марта 2020, 21:00
«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы
05 марта 2020, 00:30
«Ничего критического»: Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
04 марта 2020, 20:30
«Четверть века за мечту»: мать российского моряка узнала правду о его судьбе через два года после задержания в Греции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
01 марта 2020, 14:24
"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.