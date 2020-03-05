|
Украинцы и белорусы не будут показывать язык, получая паспорт РФ
05 марта 2020, 15:00 • 151 • В России
Госдума упростила получение гражданства, но не для всех. Так одна из поправок, принятых депутатами, ускоряет процедуру получения российского паспорта для иностранцев, которые имеют право обрести гражданство РФ в упрощенном порядке.
Всего таких категорий граждан, претендующих на «упрощенку» - двадцать одна, от жителей Донбасса, до иностранцев состоящих в браке с гражданами РФ более 3 лет. Раньше, их заявления о получении гражданства рассматривались до полугода, по факту получалось и больше. Теперь срок рассмотрения — строго 3 месяца.
Вторая поправка избавляет некоторые категории соискателей гражданства России от собеседования-экзамена на так называемой «языковой комиссии». А именно - теперь граждане Белоруссии и Украины будут признаваться русскоговорящими уже в момент подачи личного заявления о признании их «носителями языка». Будет достаточно поговорить с офицером МВД, принимающим документы у граждан Белоруссии или Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2020, 09:35
|
03 марта 2020, 00:35
|
01 марта 2020, 14:24
|
03 марта 2020, 06:35
|
28 февраля 2020, 13:39
|
01 марта 2020, 04:39
|
28 февраля 2020, 13:39