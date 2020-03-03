Украинцы готовят массовый Бессмертный полк даже после нападений - Погребинский

Украинцы, отказавшиеся праздновать Великую Победу, вслед за совестью, судя по всему, потеряли и человеческий облик. По крайней мере, об этом свидетельствуют кадры из аэропорта, куда прибыли эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса города Уханя граждане Незалежной. Соотечественники оказали им "тёплый приём" - закидали камнями и палками. 10 полицейских пострадали, булыжники летели в автобусы с женщинами и детьми.

Но угрожают радикально настроенные украинцы не только эвакуированным, но и тем, кто, несмотря на официальный отказ Киева отмечать День Победы, собирается возложить цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире программы "Русский ответ" на Царьграде признал, что такая ситуация его возмущает.

"Близкие, родственники мои воевали в Великой Отечественной войне, дед погиб, когда румынские и немецкие войска оккупировали Одессу. Но, видимо, Европе сегодня не хочется оставлять потомкам память о том, что большая часть ЕС воевала на стороне Гитлера", - сказал Погребинский, отвечая на вопрос, почему сегодня европейские страны и Украина вместе с ними пытаются переписать историю.

По словам эксперта, когда поменялась власть в Киеве, стало "немножечко легче", поскольку раньше правду говорить было просто страшно.

"Больше людей позволяют говорить себе правду. И на телевидении и вообще. Все последние пять лет люди, которые придерживаются аналогичных со мной взглядов, чувствовали себя во внутренней иммиграции. Сейчас говорить тоже опасно. Меня часто спрашивают, не боюсь ли я, что со мной разберутся националисты", - рассказал политолог.

Он добавил, что сегодняшняя политика властей Украины приводит к отталкиванию значительной части населения от страны, которую они считают своей Родиной.

"Нормального управления социальными и экономическими процессами не происходит. Будут катаклизмы, всё это ведёт к потенциальной деградации украинского общества и, вероятно, хоть мне бы и не хотелось мрачных предсказаний, к куда более серьёзному расколу страны, чем наблюдается сейчас", - предупредил Погребинский.

Он не исключил столкновений там, где люди всё-таки выйдут возложить цветы к памятникам ВОВ, но выразил надежду, что МВД удастся взять под контроль эту ситуацию.

"Ожидаем массовый Бессмертный полк, как мне представляется, что там будет много людей и вряд ли власть решится как-то этому помешать", - заключал Погребинский.