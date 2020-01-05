Украинцы готовы выгнать послов Израиля и Польши в Москву из-за их заявления против восхваления пособников Гитлера

Новый и очень масштабный международный скандал разгорается в эти дни на Незалежной. Ужаснувшись проведенному в день рождения иконы украинских националистов Степана Бандеры факельному шествию в столице Украины и вывешенному на здании мэрии Киева гигантскому портрету этого пособника нацистов, послы Польши (Бартош Цихоцкий) и Израиля (Джоэл Лион) выступили с совместным заявлением, что уже само по себе достаточно редкое явление.

- С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить, - говорится в их обращении к украинским властям. - Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы. Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.

- Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов, - особо подчеркнули они неприятие шествия в честь 11-й годовщины со дня рождения Бандеры, «жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов».

И… получили в ответ самый настоящий отлуп.

Для начала глава ОУН* и первый замглавы Госкомтелерадио Украины Богдан Червак увидел в выступлении послов «вмешательство во внутренние дела Украины и откровенное хамство, которое недопустимо в отношениях цивилизованных стран».

Националисты устроили шоу в "лучших традициях" фашисткой Германии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Подобное себе позволяет только одна страна – РФ. И если бы не Вооруженные силы Украины, то историю Второй мировой войны, по крайней мере в Польше, уже бы изучали по московским учебникам, - заявил он и пригрозил. - Не вижу смысла терпеть откровенное хамство и пренебрежение. Выгнать из Украины, пусть едут послами в Москву. Потому что спокойной жизни в Украине им не будет. Если их еще будет терпеть власть, то украинские националисты найдут время и возможность провести с ними беседу на тему о роли и месте ОУН* и УПА* во взаимоотношениях с Польшей и Израилем. Беседа будет поучительной.

- Мы уважаем право граждан Польши и Израиля быть патриотами своих государств, право чествовать своих героев, но и ждём такого же уважения. Поэтому не смейте ставить нас перед выбором, кто наши герои, и не рискуйте называть наши земли «оккупированными территориями Польши», - ввязался в перепалку и лидер ВО «Свобода» (признанное даже на Западе пронацистской) Олег Тягнибок. - Знайте, мы не будем молчать и будем адекватно реагировать на провокационные действия политиков других государств, которые замахиваются на наши территории и на украинское достоинство, унижая наших героев.

Как видно, особо возмутил Тягнибока оборот «на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины», впервые прозвучавший из уст официального представителя других государств. Запахло жареным?

Дочь скандально известной Ирины Фарион, просто послала дипломатов поляков и «ж…ов» откровенным матом, причем не на мове, а на русском языке. Не остался в стороне и МИД Украины.

- Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины, - заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко, отметив, что каждая страна имеет право сама выбирать, кого выбирать себе в герои и как их чествовать. И подчеркнула, что заявление, которое позволили себе послы, служит интересам «деятелей, институтов и даже стран, которые хотят раздора между украинцами и другими народами». – И мы должны предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков.

Более 150 заправок: Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом 1 января 2020 года, Киев, Украина: во время шествия выступает лидер Партии Свободы Олег Тягнибок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут уже пришла пора впасть в столбняк полякам.

- Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Они еще не были размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы они были правдой, это означало бы, что украинская дипломатия вводит в число героев национальных идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций, - возмутились в польском посольстве в Киеве. - О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов.

И вдобавок задались вопросом, на каком тогда основании Киев требует от всех, и от Москвы, в том числе, признания голодомора, если сами утверждают, что «культ Бандеры и Мельника» (еще один главарь ОУН* – прим. авт.) – это внутреннее дело страны.

Как ни смешно это выглядит, но промежуточный финал в перепалке обозначил не кто-нибудь, а еще один украинский националист.

- Почему подобные претензии к Украине появились именно сейчас? Как минимум последние 30 лет на Украине чествуют день рождение Бандеры. И не только Львовский облсовет, и не только шествие в Киеве. Таких шествий и чествований годовщины дня рождения Бандеры, установок памятников является символичным и постоянным по всей территории Украины, особенно в западных частях страны, - искренне высказал свое недоумение депутат Верховной рады от «Батькивщины» Михаил Цимбалюк.

Вот ведь действительно – почему? И, кстати, высокопоставленные дипломаты из Варшавы с большим усердием скакали на том же майдане. Не знали, в чьей компании оказались? Детские отговорки.

Боюсь, на этот вопрос ни в Польше, ни в Израиле никто внятно ответить не сможет. Но дело зашло, похоже, уже так далеко, что сам по себе этот скандал вряд ли рассосется. Даже если политики и дипломаты станут делать вид, что ничего не произошло, осадочек уже выпал, и он останется.

* - Организации, запрещенные в РФ