Украинцы готовы отказаться от Донбасса

Опрос проводила авторитетная социологическая компания Seetarget в декабре 2018-го. Все респонденты - старше 18 лет. По мнению социологов, погрешность не должна превысить 2,3% и на результаты она не повлияет. Потому что эти результаты должны сильно огорчить нынешнее майданное правительство: 73,1% жителей Украины - за прекращение войны на Востоке страны. А 59,2% выступают за прекращение войны «любой ценой».

Любопытно, что в 2017 году, по данным фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, только 20% украинцев были готовы отпустить Донбасс ради мира - прогресс на лицо. Можно предположить, что 5 лет подмороженного военного конфликта привели в чувство наших соседей и позволили обдумать происходящее. Война в Донбассе окончательно стала позиционной, победу в ней уже почти невозможно одержать никому. А гробы с фронта идут по обе стороны. Теоретически, Украина может рассчитывать на Запад. Но в странах НАТО нет желающих поучаствовать в войне самого кровавого образца - 1916 года. Да еще с Россией, которая при большой заварухе наверняка придет Донбассу на помощь. Остается одно - политическое решение. Но, по данным Seetarget - 24,1% украинцев по прежнему выступают за продолжение войны на Донбассе. Почти четверть. Это немало. Но и не много, с 2014 годом уже не сравнить.

Глава Seetarget Алексей Боровский считает: опрос показал, что Украина разделена на два политических лагеря. Это косвенно подтверждают и предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Например, у самого популярного претендента на этот пост - юмориста Владимира Зеленского в предвыборной программе нет ни слова о войне, борьбе с сепаратизмом (только дежурная мантра про вступление в НАТО). Не говорится там и про «европейский шлях» и «идеалы Майдана». Скорее наоборот, в своем вступительном слове кандидат поведал про «Украину моей мечты», дословно: «Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине». Постойте! А как же главное «завоевание» Петра Порошенко - безвиз? За что боролись? А не греет безвиз, когда в стране одна работа - война.