Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В какую сумму обойдётся России переворот в Венесуэле?
Станкевич об отношениях РФ и США: "Пора укреплять границы!" Вечер с Со...
«Ничем не прикрытое вмешательство»: в Кремле считают незаконными санкции США в о...
Михаил Хазин. Эта элита сломалась, несите следующую
Главная / В России

Украинцы готовы отказаться от Донбасса

29 января 2019, 16:54  •  144 • В России

Опрос проводила авторитетная социологическая компания Seetarget в декабре 2018-го. Все респонденты - старше 18 лет. По мнению социологов, погрешность не должна превысить 2,3% и на результаты она не повлияет. Потому что эти результаты должны сильно огорчить нынешнее майданное правительство: 73,1% жителей Украины - за прекращение войны на Востоке страны. А 59,2% выступают за прекращение войны «любой ценой».

Любопытно, что в 2017 году, по данным фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, только 20% украинцев были готовы отпустить Донбасс ради мира - прогресс на лицо. Можно предположить, что 5 лет подмороженного военного конфликта привели в чувство наших соседей и позволили обдумать происходящее. Война в Донбассе окончательно стала позиционной, победу в ней уже почти невозможно одержать никому. А гробы с фронта идут по обе стороны. Теоретически, Украина может рассчитывать на Запад. Но в странах НАТО нет желающих поучаствовать в войне самого кровавого образца - 1916 года. Да еще с Россией, которая при большой заварухе наверняка придет Донбассу на помощь. Остается одно - политическое решение. Но, по данным Seetarget - 24,1% украинцев по прежнему выступают за продолжение войны на Донбассе. Почти четверть. Это немало. Но и не много, с 2014 годом уже не сравнить.

Глава Seetarget Алексей Боровский считает: опрос показал, что Украина разделена на два политических лагеря. Это косвенно подтверждают и предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Например, у самого популярного претендента на этот пост - юмориста Владимира Зеленского в предвыборной программе нет ни слова о войне, борьбе с сепаратизмом (только дежурная мантра про вступление в НАТО). Не говорится там и про «европейский шлях» и «идеалы Майдана». Скорее наоборот, в своем вступительном слове кандидат поведал про «Украину моей мечты», дословно: «Где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявления «Работа в Украине». Постойте! А как же главное «завоевание» Петра Порошенко - безвиз? За что боролись? А не греет безвиз, когда в стране одна работа - война.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


144
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 22:54
«Важен для гражданской авиации»: правительство выделит 10,5 млрд рублей за три года на реализацию проекта самолёта МС-21
28 января 2019, 18:09
Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку
29 января 2019, 16:54
Путину рассказали про тамбовскую муку
Загрузка...
28 января 2019, 22:54
«Такие преступления выполняются под заказ»: как в России борются с кражами предметов искусства
29 января 2019, 16:54
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными
29 января 2019, 10:24
«Фокусы силовых структур Украины»: В Крыму прокомментировали пропажу капитана «Норда» Владимира Горбенко
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
24 января 2019, 17:24
Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
25 января 2019, 13:54
"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.