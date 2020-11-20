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Украинцы готовы на бунт за доступ к российской вакцине

20 ноября 2020, 00:40  •  61 • Украина

Отказ украинских властей от российской вакцины без обеспечения какой-либо альтернативой – это соучастие в убийстве собственных граждан.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил нардеп от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.

«Можно запустить производство вакцины на нашей территории по лицензии, как в Белоруссии. Если не хотят они российскую вакцину, то пусть покажут альтернативы. Где переговоры с Pfizer, чья вакцина тоже уже выходит на рынок в США? В любом случае должны быть предложена какая-то альтернатива. Если ее нет, то позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины не имеет альтернативы – это уже соучастие в убийстве украинцев.

Как можно политику ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью граждан? Даже если так, то покажите другой путь. Более того, напомню, что и в России и в США и в других странах для собственных граждан вакцинация будет проводиться бесплатно. И если окажется, что украинцев будут вакцинировать за деньги, то далеко не все украинцы будут иметь возможность просто приобрести вакцину.

Мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить, которая может привести к новому 1917 году. Когда только зажиточные граждане смогут обезопасить себя и своих близких – это ужасная ситуация. Ни в коем случае власть не должна этого допустить. Мы можем получить абсолютно жесткий и жуткий социальный взрыв. Люди и так недовольны огромным социальным расслоением», – сказал депутат.

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