Украинцы глумятся над крымчанами после потопа на полуострове. Так, секретарь СНБО страны Алексей Данилов заметил, что население республики будто бы давно "просило воды", а сейчас её там столько, "что они даже не знают, что с ней делать".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов цинично посмеялся над случившимся в Крыму, где из-за потопа, спровоцированного ливнями, погиб один житель, а ещё 18 пострадали.

Он обратил внимание, что население полуострова будто бы давно "просило воды", а сейчас её там столько, "что они даже не знают, что с ней делать".

Эту реакцию Киева прокомментировал Telegram-канал "Голос Мордора". Автор ресурса обратил внимание, что украинские политики постоянно говорят, как им якобы нужен Крым, однако заявление Данилова демонстрирует их реальное отношение к республике.

На примере его слов крымчане могут убедиться, как "сильно их любят" на Украине, заметил "Голос Мордора". Telegram-канал вновь выразил ликование в связи с тем, что регион вернулся домой - "из оккупации циничных упырей":