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Украинцы глумятся над крымчанами после потопа на полуострове

20 июня 2021, 21:20  •  68 • Политика
Украинцы глумятся над крымчанами после потопа на полуострове. Так, секретарь СНБО страны Алексей Данилов заметил, что население республики будто бы давно "просило воды", а сейчас её там столько, "что они даже не знают, что с ней делать".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов цинично посмеялся над случившимся в Крыму, где из-за потопа, спровоцированного ливнями, погиб один житель, а ещё 18 пострадали.
Он обратил внимание, что население полуострова будто бы давно "просило воды", а сейчас её там столько, "что они даже не знают, что с ней делать".
Эту реакцию Киева прокомментировал Telegram-канал "Голос Мордора". Автор ресурса обратил внимание, что украинские политики постоянно говорят, как им якобы нужен Крым, однако заявление Данилова демонстрирует их реальное отношение к республике.
На примере его слов крымчане могут убедиться, как "сильно их любят" на Украине, заметил "Голос Мордора". Telegram-канал вновь выразил ликование в связи с тем, что регион вернулся домой - "из оккупации циничных упырей":
Украине очень нужен Крым, но, как и Донбасс, безлюдный, чтобы его можно было побыстрее отдать американцам под постройку военно-морских баз.

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