Украинцы давно бы расстреляли белорусских силовиков, потому что мы свободные люди, — Гордон

Скандально известный киевский пропагандист Дмитрий Гордон обозначил главное, на его взгляд, отличие протестных акций на Украине и в Белоруссии.По его словам, украинцы не прощают власти и правоохранителям «произвол» и могут спокойно расстрелять полицию.Так он прокомментировал разницу между «майданами» на Украине в 2004 и 2013 годах и нынешними протестными акциями в Белоруссии, начавшимися после президентских выборов.«Белорусы очень хорошие и добрые люди, которые заслуживают на то, чтобы их родина стала развитой европейской страной. Но при этом они очень терпеливые.Если бы с украинцами поступали так, как сейчас власть поступает с белорусами, этих силовиков бы стреляли!Простите меня за эти слова, но я говорю так, как думаю», — заявил Гордон в интервью российскому изданию «Эхо Москвы».Он пояснил, что украинцы пошли бы на захват нескольких участков полиции и военных частей, чтобы добыть оружие и расстреливать правоохранителей.«Потому что украинцы являются свободными людьми, и они не позволят никогда, чтобы власть издевалась над их детьми! Белорусы намного более терпеливые», — озвучил своеобразное понимание свободы Гордон.Замечание журналистки о том, что «между проявлением насилия и внутренней свободой есть огромная пропасть» ничуть не смутило пропагандиста власти, пришедшей в результате переворота на крови.«Вы живёте по принципу христианской морали „ударили по левой щеке — подставь и правую”. А зачем же тогда белорусы выходят на протесты? Они хотят сместить режим Лукашенко.И когда украинцев стали избивать, убивать и разгонять зверски демонстрации, люди силой захватили несколько отделений милиции, забрали оружие и сказали: „Если ‚Беркут‘ не уйдёт и будет продолжать так себя вести, мы будем стрелять в ответ!” И „Беркут” побежал. Вот и вся история», — ответил на это Гордон.Тут стоит напомнить, что украинцы, которых, по его словам, «стали убивать», были неплохо вооружены и сами жгли силовиков «коктейлями Молотова», а убийства протестующих на Майдане были делом рук не украинских правоохранителей, а тех лиц, в задачу которых входило перевести уличное противостояние в бойню и переворот.Кстати, недавно сам Гордон таинственно заявлял, что неприглядная правда об украинском майдане известна нескольким сотням человек, и она столь удручающая, что может полностью подорвать веру украинского народа в честность и убить патриотизм.