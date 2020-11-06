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Украинцы бьются с россиянами из-за борща - американское СМИ

06 ноября 2020, 12:10  •  25 • Политика
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
В США заявили об открытии нового фронта в борьбе Киева с Москвой
Украинцы сцепились с россиянами из-за борща. Об этом написало одно из неутомимых на выдумку американских СМИ.
В The New York Times целую статью этому посвятили, сообщив в названии об открытии нового фронта в борьбе Киева с Москвой. Там сказано, что граждане Незалежной якобы увидели, как РФ не только вмешательства в их страну, но еще и старается прибрать к рукам культурное наследие восточнославянского мира.
Американские журналисты написали, что украинцы очень удивились, когда узнали, что их исконное блюдо принято считать национальным в РФ. Поэтому один из украинских шеф-поваров собирается обратиться в ООН и ЮНЕСКО с заявкой на включении борща в нематериальную часть культурного наследия своей страны.
На такой шаг его вынудила публикация в "Твиттер" правительства РФ рецепта, в котором борщ назван одним из самых известных и любимых блюд России. Не понравился мастеру кухонных дел и рассказ друзей о том, что в европейских, а также американских магазинах и ресторанах Европы борщ подается в качестве "русского супа".
Хотя с Украины много чего увезли, с борщом это сделать не удастся, заверил шеф-повар. И пообещал защищать принадлежащее Нелалежной блюдо.
Бороться за суверенитет борща гражданин соборной собирается с помощью созданной им же неправительственной организации. Его соратники несколько месяцев подряд собирали доказательства украинского происхождения блюда, затевали посвященные этому мероприятия, даже громадный котел для приготовления борща на фестивалях возили по стране, отмечает издание.
В США, конечно не знают. а в Незалежной, скорее всего, постарались забыть одну простую истину. Борщ – это славянское национальное блюдо, то есть как русское, так и украинское. Однако. видно, из-за политики рассудили по-своему.

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