Украинцы - за русский язык в школах

Cенсационные результаты исследования Киевского международного института социологии обнародованы на Украине. 73% жителей этой страны считают, что в школы нужно вернуть обучение на русском языке. Из них 40% респондентов - за то, чтобы это было сделано как минимум в тех областях, где преподавания на русском желает большая часть населения региона. А 33% опрошенных убеждены, что предоставить право водить своих детей в русскоязычные школы надо дать людям по всей Украине.

Показательно, что цифра 73% - сравнима с числом тех, кто голосовал за Зеленского как нового президента Украины в мае 2019-го. Вот только число сторонников Зеленского с тех пор неуклонно снижается (почти в два раза). Может, как раз потому, что он обещал пересмотреть закон о языке, но так этого и не сделал?

Киев не хочет праздновать 9 мая?

По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, его страна не будет отмечать День Победы 9 мая.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить,» - высказался он.

Бывший комсомолец и выпускник киевского политеха, господин Пристайко прежде говорил, что готов выйти против Путина на татами по правилам дзюдо. Возникает ощущение, что глава МИД Украины не вполне адекватно оценивает как свои силы, так и свои полномочия делать заявления от имени народа.

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук оценил слова министра как смесь цинизма, поклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности». И заявил, что большинство украинцев 9 мая праздновать будут.

Задержан экс-комбат «Айдара»

По запросу России сотрудниками Интерпола на болгаро-греческой границе задержан бывший командир украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук. По данным Следственного комитета РФ, в июне 2014-го года этот человек руководил минометным обстрелом под Луганском,в результате которого погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. А наводчицей того обстрела была Надежда Савченко, ставшая затем героем Украины и депутатом Верховной Рады, но попавшая в итоге в украинскую тюрьму по обвинению в подготовке вооруженного госпереворота. Дальнейшую судьбу Мельничука предсказать сложно, но то, что украинских вояк, обстреливавших людей в Донбассе, начали задерживать (причем в Европе - куда Украина так стремилась) - хороший знак. Пусть боятся. А те, кто сегодня продолжают обстреливать Донбасс - пусть задумаются.