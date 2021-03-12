Украинцев ждут новые тарифы на газ

С 1 мая в Украине изменятся цены на газ.Об этом в ходе состоявшейся 4 марта пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.Правительство еще осенью прошлого года рассматривало инициативу по принуждению всех поставщиков газа к введению годовых тарифов. Такой тариф предполагает фиксацию стоимости голубого топлива на 12 месяцев вне зависимости от рыночной конъюнктуры.О том, будет ли выгодно такое нововведение для потребителей, однозначного мнения нет.В качестве основного мотива для принятия решения о введении годового тарифа премьер-министр указал, что население не должно опасаться зимнего роста цен или каждый месяц высчитывать, кто из поставщиков предлагает наиболее выгодные расценки.По словам премьера, годовую цену на газ можно спрогнозировать уже сейчас. «Согласно форвардным контрактам, поставщики газа видят, какой будет средняя цена по году. Это дает возможность сглаживать зимние пики, самые дорогие. Но, конечно, и самой дешевой цена летом не будет. Очевидно, что при годовом продукте цена будет весь год одинаковой. Это будет средняя цена», – сказал премьер Денис Шмыгаль.Со слов Шмыгаля, пользование годовым тарифом позволит прогнозировать свои расходы как в летнее, так и в зимнее время, и заблаговременно планировать свой бюджет.Премьер-министр сообщил, что привычные месячные тарифы также останутся. Они будут меняться раз в месяц в зависимости от динамики рыночных цен на газ. Такой тариф обычно минимален в летнее время и “кусается” в холода.Правительство заверило население, что выбор тарифа останется за потребителем. «По желанию, если кто-то хочет сыграть в лотерею с ценами на газ, конечно, будет возможность перейти на месячный продукт», – сказал на пресс-конференции премьер.Многих волнует вопрос: можно ли летом пользоваться месячным тарифом, а зимой переходить на годовой? Можно. Но обмануть государство не получится. Дело в том, что стоимость годового тарифа также меняется в течение года. И ближе к холодам он наверняка будет дорожать.Действие январского постановления Кабмина №25 о регулировании цен на газ заканчивается 31 марта. Этим документом газ был причислен к социально значимым товарам, которые не должны дорожать в период карантина. Предельная цена на него была определена в размере 6,99 грн за кубометр.Годовой тариф может начать действовать с 1 мая. Его возможные размеры пока не известны. Но можно предположить, что поставщики захотят включить в тариф свои возможные риски. Поэтому цена вряд ли будет ниже текущей в 6,99 гривен.На повышении цен, вернее на отмене регулирования их верхней границы, также настаивает и МВФ. Правительство настаивает на том, что цена газа “не имеет права быть пиковой, не должно быть шоков для населения”. Поэтому будет искаться какой-то компромисс. Но, как показывает практика, цены редко дешевеют. А скорее наоборот.Вводя годовой тариф, правительство кроме прочего еще и подстраховывается от недовольства населения возможным ростом цен. Все риски, связанные с подорожанием, рперекладываются на потребителей и облгазы. А они в свою очередь виня во всем “Нафтогаз”. А реальных механизмов воздействия на облгазы у правительства в настоящее время нет.Вот и получается, что введением нового тарифа население скорее всего просто подготавливают к очередному росту цен на голубое топливо.