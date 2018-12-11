Украинцев запугивают методичками о планах "вторжения" России

СБУ издала буклеты о возможности военного вторжения со стороны России. Украинцев запугивают буклетами, в которых говорится о "диверсантах", обосновавшихся в стране, а также о гибридной войне, развязанной с помощью религиозных структур.

Украинцев запугивают информационными буклетами о возможном военном "вторжении" со стороны России. Так, Служба безопасности Незалежной уже выпустила первые два выпуска буклетов.

В методичках на случай "вторжения" рассказывается о деятельности "диверсантов" на территории Украины, а также о гибридной войне, которую РФ якобы ведет в Незалежной с помощью религиозных структур.

На одной из листовок изображен церковный служащий с оружием в руках.

Сообщается, что буклеты выпущены на украинском и английском языках и содержат специальные QR-коды.

Как отмечают в СБУ, в брошюрах приведены данные об операциях, якобы уже разоблаченных украинскими силовиками, передает "РИА Новости".

Ранее в канонической Украинской Православной Церкви отметили, что государственная власть в стране пытается грубо вмешиваться в церковную жизнь. В решении Священного Синода канонической Украинской Православной Церкви говорится, что клирикам участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется.