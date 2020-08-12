Украинцев высылают из Эстонии за нарушение карантина

Вместо карантина украинцы работали, ходили в магазин и гуляли

После того, как на полях Эстонии в июне пропали десятки тонн клубники, эстонские фермеры решили оплатить чартерные рейсы из Киева, которые доставят украинских гастарбайтеров на эстонские поля. Как оказалось, привезти украинских работников даже самолётами дешевле, чем нанимать эстонцев, к тому же эстонцы плохо и медленно работают, утверждают фермеры.

21 июля долгожданные украинские трудовые мигранты прибыли в Эстонию – сразу 160 человек. К сожалению, вместе с ними самолётом прилетел и коронавирус – у троих украинцев тест на COVID-19, который сделали прямо в аэропорту, показал положительный результат. В итоге все работники вместо поля отправились в карантин. Причём содержание работников в карантине должны оплачивать фермеры, нанявшие их. Но видно идея эта с доставкой по воздуху оказалась плохой с самого начала. Не захотели украинцы послушно сидеть в карантине и решили ходить на работу, в магазин и на прогулки.

30 июля полиция, устроив рейд в места карантина, обнаружила 32 нарушителя.

Законопослушные эстонцы были возмущены и потребовали выслать нарушителей из страны.

«Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать. А для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил»,

– считает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Но больше всех негодовал глава МВД Эстонии Март Хельме, который выступает против иностранных трудовых мигрантов и призывает выслать их всех из страны, особенно славян.

«Это безответственное поведение, поскольку оно может принести всему нашему народу серьёзный ущерб, если мы начнём снова вводить ограничения. Covid-19 вновь поднимает голову, и мы должны делать всё, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует призвать к ответу»,

– прокомментировал ситуацию министр.

Он призвал государство забыть про толерантность, когда речь идёт о нарушениях со стороны иностранных работников и предложил выслать украинцев, а фермеров наказать штрафами до 32 тысяч евро и возбудить уголовные дела за распространение коронавируса в условиях пандемии.

Однако фермеры заявили о своём несогласии с решением Департамента полиции о высылке сезонных работников.

«Мужчины здоровы как быки и хотят работать. Подчиниться приказу и уехать домой они всё равно не могут, потому что авиасообщение с Украиной нарушено – это абсурдная ситуация»,

– заявил журналистам фермер Тийт Нийло.

А Прийт Оямаа напоминает, что фермеры и так понесли огромные затраты по оплате чартерного рейса, они оплатили тесты на коронавирус, затем – двухнедельную изоляцию и теперь вправе рассчитывать, что работники наконец-то начнут работать.

По решению правоохранительных органов, украинцы должны покинуть Эстонию не позже четверга. В полиции предложили фермерам оплатить ещё один чартерный рейс из Эстонии на Украину, в противном случае украинцам, не заработавшим ни копейки, придётся добираться домой пешком.

В настоящее время фермеры наняли адвокатов в надежде, что прокуратура пересмотрит решение.