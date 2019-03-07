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07 марта 2019, 21:09  •  36 • В мире
Федерация журналистов Перу обнародовала данные, что украинский завод в нарушение международных норм без всяких разрешений штампует вертолеты, которые на деле являются переделкой российских МИ-8Т. При этом, как уверены авторы расследования, главной целью такого паразитирования на продукции России является вытеснение ее с латиноамериканского рынка. Но самое страшное, что украинские коптеры, как показала практика, опасны для жизней людей.
Крушение вертолета Mи-8-MSB, который был собственностью перуанской компании «Aero tecnic E.I.R.L» произошло 7 декабря прошлого года в провинции Кастровиррейна. На борту воздушного судна были трое перуанцев и два гражданина Украины — благодаря мастерству пилота все остались живы.
Исследуя обстоятельства происшествия, журналисты отметили, что вертолет был модифицирован украинским предприятием «Helicopters Motor Sich». Основой для этого хеликоптера был российский Ми-8Т. При этом, по данным Федерации, потерпевший крушение самолет был уже стар и изношен. Однако компании-владельцу судна выдали разрешение на его использование.
Далее журналистское сообщество задалось вопросами, имело ли право украинское предприятие вносить изменения в конструкцию вертолета, производимого изначально в России на Московском вертолётном заводе имени Миля? И быстро выяснили, что таких разрешений у украинской стороны нет.
В итоге у авторов возникают вопросы, насколько безопасны подобные воздушные суда? При этом они делают вывод, что в появлении таких летательных аппаратов в стране может быть замешана коррупция, но хуже того — подобная ситуация может ухудшить отношения между Перу и Россией. В Федерации журналистов Перу пришли к итоговому выводу, что это следствие антироссийской политики, которую продвигают украинские власти. Таким нехитрым способом, как переделка вертолетов, они пытаются вытеснить российскую продукцию с местного рынка при попустительстве некоторых перуанских властей.

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